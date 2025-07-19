俄快餐店員與食客口角後怒氣未消 推「特製」漢堡包報復斷正
撰文：TVBS新聞網
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俄羅斯連鎖快餐店「Tasty Dot」近日爆出衛生醜聞，一名員工因與顧客發生爭執，竟在漢堡肉上吐口水藉機報復。惡劣行徑全被當事人錄下，在網絡引起公憤，即使業者火速開除該員工，仍導致品牌形象受創。
據《太陽報》（The Sun）報道，俄羅斯南部城市羅斯托夫（Rostov），有名顧客在「Tasty Dot」得來速（drive-through）窗口與員工尼基塔（Nikita）發生口角，懷疑對方可能趁此報復，於是決定偷拍準備餐點的過程。從影片中可以發現，尼基塔先是環顧四周，確認四下無人之際，朝漢堡肉排吐了一口口水，接着又以戴着手套的手均勻塗抹，再放上芝士片，最後將餐點裝盒。
對此，尼基塔坦言，自己當時遭到辱罵與威脅，「他們對我大吼、侮辱我，還說要下車打我」。不過，一陣辯解反倒引爆群眾怒火，紛紛批評其行徑噁心至極，更對品牌方的食安提出質疑。「Tasty Dot」總公司也緊急回應證實已開除涉事員工，強調「他的行為與我們的價值觀不符」。
報道提到，「Tasty Dot」是在2022年麥當勞因俄烏戰爭全面退出俄羅斯市場後，由當地業者接手成立的品牌，門市多達847間，並保留原先麥當勞的裝潢風格及部分餐點。就有一名網友直言：「還我麥當勞！他們至少不會端上『含DNA』的漢堡！」
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