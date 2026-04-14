BYD入韓11個月銷量破萬　創最快紀錄遠勝Tesla　中年男成購買主力

中國電動車品牌比亞迪（BYD）在韓國市場快速擴張。BYD韓國（BYD Korea）4月14日宣布，截至3月累計銷量已達1萬75輛，正式突破1萬輛大關，並稱創下「進口車業界最短時間紀錄」，僅僅花了11個月時間，而特斯拉（Tesla）總共花費三年，銷售才破一萬大關。



BYD韓國表示，自2025年4月14日開始正式交付首批客戶以來，僅11個月便達成此一里程碑。相較之下，特斯拉韓國突破1萬輛銷售規模花費超過3年，其他主要進口車品牌也多需數年時間累積。

從銷售結構來看，個人買家佔比達79%，高於進口車市場平均的65%。BYD方面指出，這顯示品牌並非依賴法人或集中採購，而是逐步獲得一般消費者接受。車款方面，「海獅7」（Sealion 07）在個人客戶中佔比最高，達51.5%（4104輛）；而法人市場則以「ATTO 3」最受歡迎，佔比57.0%（1200輛）。

在客戶國籍分布上，98%為韓國本國消費者。BYD韓國強調，這代表品牌成長主要來自本地市場需求，而非特定法人或限制性採購。從年齡結構來看，40至50歲為主要購買族群，其中40歲族群佔34.6%，50歲佔30.8%，合計達65%。性別方面，男性佔72%，女性佔28%。

地域分布則顯示，首都圈（首爾、京畿、仁川）占47%，非首都圈佔53%。主要銷售地區依序為京畿（30.9%）、釜山（12.9%）、仁川（8.0%）、首爾（7.9%）、慶南（6.3%）。其中個人銷售以京畿佔比最高，而法人銷售則以釜山為主。

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BYD韓國表示，產品線擴張是推動銷售成長的關鍵因素之一。自首款車型ATTO 3上市後，陸續推出530匹馬力的中型轎車「BYD Seal AWD」以及中型SUV「Sea Lion 7」，帶動2024年底累計銷量達6107輛。

今年BYD持續擴充產品陣容，包括Seal系列新增後驅版本「RWD」與「RWD Plus」，並推出小型掀背車「BYD Dolphin」雙版本，目前已形成4款車型、8種配置的產品體系。

通路方面，BYD韓國也快速擴張銷售與服務網絡。自2025年1月乘用車品牌正式進入韓國市場時，僅有15間展廳與11個服務中心，目前已擴展至32間展廳與17個服務中心。

BYD韓國並表示，2026年將持續擴大網絡布局，目標年底前增至35間展廳與26個服務中心，並同步提升各據點營運效率與服務品質。

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