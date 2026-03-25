博鰲論壇報告料亞洲經濟增長跑贏全球　東盟中國成兩大「穩定器」

在博鰲亞洲論壇2026年年會新聞發布會上，論壇研究院專家團隊發布了旗艦報告《亞洲經濟前景及一體化進程2026年度報告》。



中國社會科學院大學國際政治經濟學院院長張宇燕與對外經濟貿易大學國際經濟貿易學院教授林桂軍，分別就亞洲宏觀經濟前景及區域貿易一體化趨勢進行了深度解讀，揭示了亞洲經濟在動盪世界中的強勁韌性與獨特機遇。

張宇燕：亞洲經濟展現驚人韌性，2026年增速預期領跑全球

張宇燕在發布會上指出，當前亞洲正處於數智化全面賦能、低碳轉型加速、人口結構變化及外部環境複雜化的關鍵歷史時期。面對全球保護主義愈演愈烈的挑戰，亞洲經濟依然交出了一份亮眼的答卷。

數據顯示，2025年亞洲經濟增長率達到4.7%，高於去年在博鰲預測的4.5%，充分彰顯了亞洲經濟在風雲變幻環境下的強大韌性。展望2026年，儘管面臨國際環境的深刻影響，報告仍預測亞洲經濟增長率為4.5%。這一數據顯著高於世界銀行（2.6%）、國際貨幣基金組織（3.2%）及聯合國（2.7%）對全球經濟的預測，確立了亞洲作為全球經濟增長核心引擎的地位。

張宇燕分析認為，雖然亞洲部分經濟體面臨失業率微升、物價波動及金融市場不確定性等挑戰，但總體財政擴張與貨幣寬鬆的政策基調將為經濟穩定提供支撐。他強調，數智化與綠色轉型已成為推動亞洲產業升級的兩大核心動力，而區域合作的深化則是抵禦外部風險的關鍵屏障。

林桂軍：中國與東盟構成貿易「雙穩定器」

針對全球風險事件頻發導致經濟向「分解」方向發展的趨勢，林桂軍重點剖析了亞洲貿易依存度與全球價值鏈的最新變化。他提出一個核心觀點：東盟與中國已成為亞洲經濟的兩大「穩定器」。

報告數據顯示，亞洲經濟體對東盟的依存度為15%，對中國的依存度為14%。林桂軍指出：

如果這兩個市場穩定，亞洲應該說基本可以穩定了。

另外，過去兩年亞洲經濟體出口依存度出現小幅度的下降，但是仍保持較高的水平，其中一些經濟體，比如中國香港、中國澳門、新加坡不僅保持在高水平上，而且還在增長。「讓我們感到意外的是，越南並沒有加入這個行列。」

為何意外？林桂軍還透露了另一個引人注目的趨勢：越南在全球價值鏈中的地位正在快速躍進，直逼日本。

而從總體來看，全球有三個國際化的生產網絡，亞洲國際化的生產網絡，也就是亞洲全球價值鏈出現持續性增強的趨勢，歐盟全球價值鏈處於停滯，北美全球價值鏈尚未擺脱低谷狀態。

此外，林桂軍還關注到服務貿易的新機遇。他認為，隨着製造業全球化停滯，以跨境交付為引領、數智貿易為動力的服務貿易正成為新的增長點。印度、中國、日本、韓國及東盟五大服務貿易經濟體將在未來發揮日益重要的作用。在跨境支付領域，為應對貨幣風險，使用本幣支付的趨勢日益增強，支付方式正朝着多元化方向發展。

【延伸閲讀】海底撈蜜雪冰城插旗印尼 中資突破內卷出海 搶佔2.7億人口紅利

+ 24

本文獲《觀察者網》授權轉載。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

