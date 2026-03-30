博鰲論壇報告：中國獨角獸企業達416家居全球第二　硬科技成主流

撰文：中國新聞網
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作為2026中關村論壇年會平行論壇之一，全球獨角獸企業大會29日在北京舉辦。會上發布的《中國獨角獸企業發展報告（2026年）》顯示，2025年，中國獨角獸企業數量達416家，佔全球總量近30%，居全球第二。

報告指出，中國獨角獸企業總估值合計約16095億美元（約12.6萬億港元），平均每家企業估值約為38.69億美元（約303億港元）。

從近三年發展變化來看，中國獨角獸企業規模、總估值與單企價值均呈現向好態勢。數量上，三年增幅達12.7%；總估值上，三年增幅達14.6%；平均估值刷新近三年紀錄，反映出市場對中國獨角獸企業成長價值的認可度持續深化。

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中關村獨角獸企業發展聯盟理事長宣鴻表示，這說明中國的獨角獸企業不光「多」，而且「貴」，含金量越來越高。

報告顯示，中國獨角獸企業分佈於11個賽道。人工智能、智能裝備、新消費與零售、集成電路、新能源新材料前五大賽道合計佔全部獨角獸企業數量的68.0%。其中，人工智能以69家企業、6380億美元（約5萬億港元）的總估值穩居賽道第一，是唯一平均估值接近百億美元的賽道。

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宣鴻在發布時特別提到了「頭雁效應」。他指出，報告裏有14家超級獨角獸企業，雖然數量只佔3.4%，卻貢獻了接近一半的總估值。抖音、Shein都在這個行列裏，而且近八成的超級獨角獸都集中在「北上廣深」。

報告指出，2025年，中國獨角獸企業在區域分佈上高度集聚，京津冀、長三角、粵港澳大灣區三大區域共聚集358家獨角獸企業，呈現出顯著的「三極引領」格局。具體到城市看，北京116家、上海65家、深圳43家、廣州21家、杭州20家，五地共有獨角獸265家，佔中國獨角獸企業總數的63.7%。

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