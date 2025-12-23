比亞迪竟進軍伊拉克？SHARK 6農夫車等8新車亮相 背後藏一關鍵
撰文：快科技
近日，比亞迪在伊拉克首都巴格達舉辦發布會，正式進入伊拉克市場。
比亞迪在伊拉克市場的車型共8款，涵蓋4款PHEV車型與4款純電動車型，充分滿足伊拉克消費者不同的出行需求。
其中，PHEV動力的pickup，名叫BYD SHARK 6也在當地首次出現。該車搭載比亞迪DMO超級混合動力平台，具有泥地、沙地和雪地等多種地形模式。
此外，比亞迪還在伊拉克構建完善的用車生態體系，品牌旗下售後服務中心即將陸續開業，屆時將為用戶提供專業的維修保養、技術支持與客戶服務，全方位保障用戶的用車體驗。
比亞迪中東非洲汽車銷售事業部總經理黃志學表示：「比亞迪正式進入伊拉克，是我們區域戰略佈局的關鍵一步。伊拉克市場潛力巨大，我們致力於為當地消費者帶來先進的新能源技術、豐富多元的產品選擇以及長期的價值賦能。」
