中東美軍艦上食物短缺？前線士兵餐盤照曝光：只有碎肉絲和粟米餅

美伊戰爭目前尚未結束，如今有消息傳出，被派駐到中東的美國軍人面臨食物短缺的窘境。社交媒體近期流傳據悉是兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）、航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）的餐盤照片，可見上面幾乎是空的，最寒酸的一餐僅有些許肉絲和一份粟米餅。



綜合外媒報導，一名在的黎波里號服役的女兵寄照片給家人，畫面顯示餐盤內僅有一小份碎肉絲與粟米餅。

類似情況也出現在林肯號，士兵分享的午餐僅有水煮紅蘿蔔、乾肉餅與加工肉片。

家屬表示，士兵除了分享照片外，也指出食物供應受限。一名在的黎波里號服役的士兵傳訊息給母親提到，大家只能有什麼吃什麼，物資不足時就平分，並感嘆物資即將耗盡、士氣將陷入低潮。

封鎖任務耗時漫長 美軍士氣恐陷入低潮

目前約有3500名海軍與海軍陸戰隊員派駐波斯灣，負責執行封鎖伊朗港口船隻的任務。除了的黎波里號，其他戰艦的部署時間也大幅拉長，例如航空母艦福特號（USS Gerald Ford）已在海上停留295天，創下冷戰以來航空母艦最長的部署紀錄。

長時間的海上封鎖任務，加上糧食補給跟不上消耗速度，讓這支號稱世界最強的軍隊面臨危機。

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儘管士兵家屬試圖寄送食物、衛生用品等生活必需品補救，但許多包裹根本無法抵達目的地。一名關心此事的人質疑，擁有全球最強大武力的國家，不應該發生食物短缺或郵件無法送達軍艦的情況。

對此官方指出，這是由於戰爭導致領空關閉與物流挑戰所致。

郵政服務無限期暫停

美國郵政署（USPS）表示，受領空封閉影響，自4月初以來已暫停向27個軍事郵遞區號寄送郵件。陸軍發言人蕭少校（Major Travis Shaw）證實，這項停運令將持續生效直至另行通知，目前已在運輸途中的郵件則暫存在安全設施中，待服務恢復後再行投遞。郵政署發言人也強調，暫停期間不會將軍事郵件退回給寄件人。

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