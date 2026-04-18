伊朗消息：美伊下一輪會談4.20在巴基斯坦舉行

伊朗消息人士向美媒透露，美國和伊朗的下一輪會談將於周一（4月20日）在巴基斯坦舉行。



美國官員尚未證實美伊會談已敲定日期，但美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五表示雙方已接近達成協議。

圖為2026年4月12日，美國副總統萬斯（右）、特朗普女婿庫什納（左一）、中東特使威特科夫（左二）於伊斯蘭堡會見傳媒，講述與伊朗談判結果。（Reuters）

伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）周六凌晨在社交媒體發文說，特朗普在一小時內接連發布的七項聲明「全部是謊言」。

卡利巴夫說，霍爾木茲海峽事務將由伊朗決定，不是由美國說了算。

卡利巴夫還警告，如果美國繼續封鎖伊朗港口，伊朗將再次關閉霍爾木茲海峽。

美國中央司令部司令庫珀（Brad Cooper）17日說，美軍擁有足夠資源，持續監控並封鎖經霍爾木茲海峽進出伊朗港口的船隻，「只要總統下令維持，就會一直保持有效」。

2026年4月12日，一艘船隻停泊在阿曼穆桑達姆省沿海，鄰近霍爾木茲海峽。 （Reuters）

特朗普當天在社媒發文說，美國將繼續對伊朗實施海上封鎖，「直至我們與伊朗的交易百分之百完成」。

美伊上周末在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行首輪面對面的談判，但談判無果而終。

本文獲《聯合早報》授權轉載

