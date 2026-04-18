伊朗消息：美伊下一輪會談4.20在巴基斯坦舉行
撰文：聯合早報
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伊朗消息人士向美媒透露，美國和伊朗的下一輪會談將於周一（4月20日）在巴基斯坦舉行。
美國官員尚未證實美伊會談已敲定日期，但美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五表示雙方已接近達成協議。
伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）周六凌晨在社交媒體發文說，特朗普在一小時內接連發布的七項聲明「全部是謊言」。
卡利巴夫說，霍爾木茲海峽事務將由伊朗決定，不是由美國說了算。
卡利巴夫還警告，如果美國繼續封鎖伊朗港口，伊朗將再次關閉霍爾木茲海峽。
美國中央司令部司令庫珀（Brad Cooper）17日說，美軍擁有足夠資源，持續監控並封鎖經霍爾木茲海峽進出伊朗港口的船隻，「只要總統下令維持，就會一直保持有效」。
特朗普當天在社媒發文說，美國將繼續對伊朗實施海上封鎖，「直至我們與伊朗的交易百分之百完成」。
美伊上周末在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行首輪面對面的談判，但談判無果而終。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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