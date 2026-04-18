伊朗戰爭｜美媒：福特號重返中東　目前正在紅海活動

美媒引述兩名美國防部官員報道，世界最大航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）已重返中東海域。該航母本周三（4月15日）更打破美國越戰後最長部署紀錄，將與「林肯號」（USS Abraham Lincoln）及「喬治布殊號」（USS George H.W. Bush）中東集結，形成「三航母」部署態勢，更大程度向伊朗施加談判壓力。



一名美國防部官員表示，「福特號」先前在東地中海活動，它近日與兩艘驅逐艦「馬漢號」（USS Mahan）及「邱吉爾號」（USS Winston S. Churchill）一同穿越蘇彝士運河，目前正於紅海活動。

MizarVision發布的最新衛星圖像顯示，「福特號」航母接近蘇彝士運河：

根據美國海軍學會新聞網整理數據，截至4月15日，「福特號」在海上停留至第295天，超越過去50年來美國航空母艦最長的部署紀錄。在近十個月部署期間內，其先後參與了委內瑞拉軍事突襲行動及伊朗戰爭。

「福特號」航行畫面：

「福特號」此前因洗衣房起火被迫撤離中東，3月23日前後，抵達希臘克里特島（Crete）蘇達灣（Souda Bay）海軍基地進行短期維修；後於28日抵達克羅地亞斯普利特港（Split）訪問，亦是維護保養計劃一部份。

報道指，隨着「福特號」重返中東，其成為繼位於阿拉伯海的「林肯號」之後，部署於該地區第二艘航空母艦。此外，一名國防官員透露，「喬治布殊號」亦正駛往該地區，目前位於南非海岸附近。

目前美國三艘航母將於中東集結，形成「三航母」部署態勢，為伊朗帶來新一波和談壓力。