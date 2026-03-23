以色列空襲加沙導致4死　西岸猶太殖民區暴力事件激增

以色列猶太殖民區居民3月21日在約旦河西岸（West Bank）北部城市傑寧（Jenin）攻擊多個村莊，縱火焚燒建物與車輛，至少造成10名巴勒斯坦人受傷，疑似為報復襲擊。事後，以色列軍方事後譴責「任何形式的暴力」。



襲擊的前一天，殖民區居民謝爾曼（Yehuda Sherman）遭一輛巴勒斯坦車輛撞死，在其葬禮結束後，殖民區居民衝入附近村莊大肆破壞，焚燒汽車和房屋。

巴勒斯坦紅新月會（Palestine Red Crescent Society）稱，傷者包括一名腳部中彈的45歲男子和一名吸入濃煙的婦女。納布盧斯（Nablu）地區4個村莊周日遭襲，而在周六晚則有6個巴人社區遇襲。

當前，以色列正加緊在約旦河西岸修建新定居點，加之國際注意力轉向伊朗戰爭，猶太殖民區襲擊愈發猖獗。聯合國資料顯示，截至3月15日，今年已有25名巴勒斯坦人被以色列猶太殖民區居民和士兵殺害。

2026年3月22日，在以色列佔領的約旦河西岸，巴勒斯坦人正在查看一棟受損房屋，他們稱該房屋21日晚被以色列屯墾者燒毀。（Reuters）

以色列國防軍總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）上週譴責此類襲擊，並表示在戰時，軍隊「從內部對抗一個具有威脅性的少數群體」的行為尤其不可接受。

同日，加沙地帶遭以色列空襲，造成4名巴勒斯坦人死亡、10人受傷，其中一次空襲擊中中了努塞拉特（Nuseirat）難民營的汽車，造成3名警員身亡。

據加沙官員消息，以軍在停火期間幾乎每日炮擊，已造成超670名巴勒斯坦人員死亡。目前以軍方暫未就此次空襲回應。