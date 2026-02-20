和平委員會｜特朗普：加沙重建獲捐70億美元　5國將派兵維和

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月19日在華府主持「和平委員會」（Board of Peace）首次會議時宣布，美國將向和平委員會捐款100億美元。委員會成員並已籌集70億美元， 作為加沙重建的啟動資金。此外，5個國家已同意向加沙的國際穩定部隊派兵。他又重申，哈馬斯必須解除武裝。



料哈馬斯將解除武裝 國際足協向加沙捐7,500萬美元

特朗普在大會上表示，加沙戰爭已經結束，「不過，現在仍然有一些零星的衝突火苗。」他又稱，「認為哈馬斯會交出武器，這是他們承諾過的。如果他們不交出武器，他們會遭到嚴厲的報復，非常嚴厲的報復。他們不想那樣。」他認為，哈馬斯看起來已開始履行承諾，但還需要進一步確認，希望無需動用武力。

特朗普又宣布，包括哈薩克、亞塞拜疆、阿聯酋、摩洛哥、巴林、卡塔爾、沙地阿拉伯、烏茲別克和科威特在內的多個國家的領導人，已為救助加沙籌集超過70億美元。此外，聯合國將提供20億美元的人道援助。

他又透露，國際足協（FIFA）將為加沙籌集7,500萬美元，相信會與足球有關，「我們很快就會公佈詳細信息。如果可以的話，我會和你們一起去那裡。」

美國總統特朗普倡議成立的「和平委員會」2026年2月19日在華盛頓召開首次會議（Reuters）

印尼總統：將派遣至少8,000名士兵

特朗普也一如預期宣布，多國同意向加沙的國際穩定部隊（ISF）派兵，包括印尼、摩洛哥、阿爾巴尼亞、科索沃和哈薩克。埃及和約旦等其他國家也提供實質性幫助，以協助巴勒斯坦建立可信的警察部隊。

國際穩定部隊的指揮官、美國陸軍少將Jasper Jeffers表示，國際穩定部隊將首先部署在加沙南部的拉法地區，埃及和約旦也將在當地協助培訓警察，然後再逐步擴大部署範圍。

印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）在和平委員會會議上表示，印尼將向加沙的國際穩定部隊派遣至少8,000名士兵。

圖為2026年2月19日，印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）、哈薩克總統總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev），以及多國領導人出席在美國舉行的「和平委員會」（Board of Peace）成立大會。 （Reuters）

由特朗普倡議成立、主張解決加沙問題的「和平委員會」（Board of Peace）2月19日於華盛頓召開首次會議，據白宮指有超過45國派代表出席，包括以色列、阿聯酋、沙特、土耳其、約旦及卡塔爾等中東國家代表，以及阿根廷、巴拉圭、匈牙利、哈薩克等，但不包括多位盟友如法國、英國。