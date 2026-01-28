內塔尼亞胡：加沙非軍事化前　不會允許重建

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）就美國宣佈啟動加沙地帶停火第二階段相關議題作回應，強調以色列將致力於完成加沙非軍事化，在此之前，不會允許加沙重建。



新華社報導，內塔尼亞胡星期二（1月27日）晚間發表視頻聲明，稱現階段，以方專注於解除哈馬斯武裝，以及清除加沙地帶的武器和地道，實現加沙非軍事化。

針對有關在加沙地帶實現非軍事化之前推進重建的說法，內塔尼亞胡明確指出，這種情況「不會發生」。他同時否認關於以方允許土耳其和卡塔爾參與加沙國際穩定部隊的傳言，稱「這同樣不會發生」。

內塔尼亞胡還說，「不會允許」在加沙地帶建立巴勒斯坦國。他說，以方反對巴勒斯坦建國，以色列將繼續對「從約旦河到地中海之間的整個地區保持安全控制」。

此外，針對伊朗局勢，內塔尼亞胡重申此前對伊朗的警告。他說，如果伊朗攻擊以色列，以色列將「予以嚴厲回應」。

圖為2025年2月3日，美國中東問題特使特使威特科夫（Steve Witkoff）現身白宮。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump）的特使威特科夫（Steve Witkoff）14日在社交媒體發文，代表特朗普宣佈啟動結束加沙衝突「20點計畫」第二階段，從停火轉向加沙地帶非軍事化、技術官僚治理和重建。

威特科夫說，第二階段將建立一個過渡性的巴勒斯坦技術官僚委員會管理加沙地帶，並開始在加沙地帶展開「全面非軍事化」和重建，主要是解除「所有未經授權人員」的武裝。

本文獲《聯合早報》授權轉載

