無國界醫生：以色列威脅收回NGO註冊　打擊加沙及西岸人道救援

以色列由2026年1月1日起修訂針對國際非政府組織註冊的規章，當中包括需要組織向當局提交員工名單。儘管無國界醫生自2025年7月起已積極參與相關程序，並提交大部分所需資料，截至2025年12月31日，無國界醫生仍未獲續期，更面對未能遵守註冊規定、員工與武裝組織有聯繫等的失實指控。以色列政府現時着手禁止本已所剩無幾的援助及服務。



無國界醫生發表最新聲明，呼籲採取行動，避免因新規定令數以十萬計病人於失去救命的醫療護理，令人道危機進一步惡化。



圖、文：無國界醫生

加沙民眾需要更多醫療護理而非更少

以色列威脅收回無國界醫生與其他國際非政府組織的註冊資格，是涼薄且處心積累的手段，旨在阻止這些組織為加沙和約旦河西岸民眾提供服務，而此舉有違以色列在國際人道法下的義務。在任何情況下拒絕向平民提供醫療援助均不可接受，而以人道援助作為政策或集體懲罰的工具更是駭人聽聞。

以色列正加劇對人道應對的嚴重攻擊，直接威脅平民的醫療護理和人道援助。無國界醫生繼續尋求與以色列當局對話，以維持我們的救命工作，並支援加沙遭重創的醫療系統。允許人道援助並非恩惠，而是國際法下的義務。今時今日的巴勒斯坦人，比以往任何時候都需要更多服務，而非更少。

2025年，無國界醫生在加沙治療逾10萬宗創傷個案、提供近80萬次門診診症、完成22,700宗手術，並分發逾7億公升食水。然而，無國界醫生提供的支援仍遠不足以應對巴勒斯坦人的需求。（無國界醫生提供）

過分要求危及人道工作者安全

無國界醫生確切否認以色列當局近日的指控。組織絕不會僱用任何已知曾參與或涉及軍事活動的人士，因這完全違背我們的核心價值與道德標準。若我們團隊就其親眼在加沙目睹的死亡、破壞以及種族滅絕暴力帶來的人命後果之描述，令部分人不是味兒，則錯在干犯以上暴行的一方，而非談論真相者。

無國界醫生對需要向以色列當局提供巴勒斯坦員工個人資料作為組織註冊的規定深表憂慮，特別是已有15名組織的同事已被以色列軍隊殺害。在任何情況下，以提供員工名單作為進入領土的條件，都是令人髮指的過分要求，更遑論那是個醫療和人道工作者大量遭受恐嚇、任意拘留、攻擊和殺害的環境。

此規定損害人道工作的獨立與中立，而有關敏感資料將如何被使用、儲存或分享皆無明示，勢令組織的處境變得更加危險。然而，負責登記程序的政府部門非但未與我們聯繫以了解我們的憂慮，更無視我們多次表示希望會面的請求，並在媒體指控我們知情卻包庇他們所謂的恐怖分子。

無國界醫生目前支援加沙五分之一的醫院病床，並協助三分之一的分娩個案。單在2025 年，無國界醫生在加沙治療逾10萬宗創傷個案、提供近80萬次門診診症、完成22,700宗手術，並分發逾7億公升食水。然而，我們提供的支援仍遠不足以應對巴勒斯坦人的需求。一旦這些支援被剝奪，代價不堪設想。

封鎖加劇嚴冬困境 加沙居民陷入絕境

以色列已控制加沙地帶逾半領土，以不人道的條件將當地人迫進不斷壓縮的區域，並透過阻撓及延誤必要物資，包括醫療物資等進入加沙，人為製造出基本必需品短缺的局面。以色列在軍隊摧毀加沙醫療系統後，再阻撓無國界醫生與其他數十個為巴勒斯坦人提供服務的組織，是就過去兩年對巴勒斯坦人攻勢的升級。

因應以色列施加的封鎖及限制，加沙居民現時可享有的服務遠低於他們所需。加沙地帶連續第三個冬天遭受氣溫急降、暴雨及強風侵襲。天氣情況摧毀與淹沒人們的臨時棲身處，而以色列則繼續封鎖帳篷、防水布及臨時房屋等物資進入。

無國界醫生呼籲以色列當局確保國際非政府組織能繼續一直在加沙提供不偏不倚和獨立的援助。本已嚴重受限的人道應對，絕不能再被瓦解。

有關無國界醫生

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

因以色列擁有穩健的緊急和醫療服務，無國界醫生目前在該國並未開展任何醫療項目，但曾向以色列的醫院表示願意支援他們治療當地的大量傷者。我們目前僅在巴勒斯坦地區開設項目，因此我們基於組織在當地的病人和員工的親身見聞而報告有關情況。