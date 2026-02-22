哈馬斯稱接受國際部隊維穩進駐　惟拒絕其干涉加沙內政

哈馬斯發言人20日表示，該組織接受由多國組成的國際穩定部隊進駐加沙地區，但強調部隊絕不可干預加沙「內部事務」。



哈馬斯發言人卡西姆（Hazem Qassem）向傳媒表示：「我們對國際部隊的立場很明確：我們希望維和部隊能夠監督停火，確保其執行，並作為加沙地帶佔領軍與我們人民之間的緩衝區，同時不干涉加沙內政。」

哈馬斯早前還表示：「任何關於加沙地帶和我們巴勒斯坦人民未來的政治進程或正在討論的安排，都必須從全面停止侵略開始。」

2025年12月13日，以色列軍方在加沙城發動襲擊期間，擊斃了哈馬斯高級指揮官拉賽義德（Raed Saed）。圖為巴勒斯坦人在加沙城查看以色列空襲汽車的現場。（Reuters）

據報道，目前已有包括印尼、摩洛哥、阿爾巴尼亞、科索沃和哈薩克斯坦5國同意派出數千名人員，組成國際穩定部隊（ISF），以逐步取代以色列駐守加沙的部隊。

美國去年提出的20點加沙戰爭結束計劃中包括部署國際穩定部隊，哈馬斯最初對此表示強烈反對。隨着ISF的整合，多個國家同意向該部隊增派部隊，哈馬斯對此似乎立場軟化。