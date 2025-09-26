查理·柯克與安倍晉三的妻子　不約而同原諒了殺死丈夫的人

近日有個轟動全球的事情，亞利桑那州格倫代爾的農場體育場內，座位上坐滿了人。那天是查理·柯克（Charlie Kirk）的追悼儀式，他因一宗槍擊事件突然離世，留下了年僅36歲的妻子和兩個年幼的孩子。



舞台上，遺孀埃里卡·柯克（Erika Kirk）含淚發言，她一邊拭去眼角的淚水，一邊緩緩說出一句讓全場震動的話：

我原諒那個年輕人……我原諒他。

查理柯克（Charlie Kirk）追悼儀式上的埃里卡柯克。（GettyImages）

這句話一齣，全場寂靜幾秒，隨後掌聲如雷。埃里卡解釋，這不是妥協，而是遵循基督的教誨：

仇恨無法終結仇恨，唯有愛才能打破循環。

她引用福音書的箴言，呼籲以愛回應敵意和迫害。那一刻，體育場裏的人無不動容。

在很多國人看來，遭遇這樣的殺夫之恨不共戴天，憤怒和仇恨才是最自然的反應。但埃里卡選擇了另一條路。她的「原諒」，並不意味着忘記，而是拒絕讓悲傷繼續變成仇恨的源頭。

幾乎在同一時間，地球的另一端，在日本大阪也有一位遺孀站了出來。她的名字，就是大家都熟悉的——安倍昭惠。三年前的夏天，奈良車站前的街頭響起了槍聲。時任日本首相的安倍晉三，在為參議院選舉候選人助選時中彈倒下，最終不治身亡。日本社會震驚，世界也為之錯愕。這次槍擊事件改變了很多人的記憶，也讓昭惠的人生徹底走上了另一條路。

直到今天，案件的嫌疑人山上徹也仍在等待審判。調查顯示，他的母親因深陷世界和平統一家庭聯合會（舊統一教會），導致家庭破裂，他心中積累了對教團的怨恨，最終走向極端。原本，他曾計劃襲擊教團領導人，但因為認為安倍幫助過教團活動，於是將目標轉向了安倍。這是典型的仇恨驅動下的行動，結局是悲劇性的。

9月23日在大阪的一場由「Oneness基金會」主辦的活動上，昭惠終於在公眾面前談起了那段經歷。這個基金會長期支援出獄人員和藥物依賴者，致力於讓他們重新回歸社會。昭惠選擇在這樣的場合發聲，本身就意味深長。

當話題觸及到槍擊事件時，她忍不住落淚。可是她說的，卻並不是憤怒與怨恨，而是另一種聲音：

丈夫去世讓我很悲傷，但我不想懷恨在心。與其去怨恨、去憎惡，不如去思考怎樣才能讓社會變得更好。

她還透露，自己過去會去監獄探訪，並且至今還與一些受刑者保持通信。昭惠說：

如果作為遺屬的我講述的故事，能讓他們觸動，從而下定決心不再犯罪，那麼我活下去就有意義。

這是怎樣的一種心境？在很多人看來，昭惠完全可以選擇另一條道路——把恨意宣泄出來，讓憤怒主宰生活。但她卻試圖把痛苦轉化成推動社會的力量。據說安倍生前有一個口號叫「再挑戰」。意思是，無論失敗還是犯錯，每個人都應該有重新開始的機會。這在日本社會曾引起很大反響。日本人普遍有一種「犯錯不可原諒」的文化氛圍，無論是職場還是生活，跌倒往往意味着被淘汰。但安倍主張，社會應該給予人再次站起來的機會。顯然昭惠繼承了這一點。

昭惠沒有否認自己的悲傷。相反，她選擇承認痛苦的存在，卻拒絕讓它變成新的仇恨。對比之下，山上徹也正是被仇恨推着走向極端。家庭破裂、憤怒積壓、最終拿起槍支。仇恨製造了死亡和破碎的家庭。而昭惠作為受害者，卻告訴社會：不要讓仇恨繼續流傳。這樣的選擇，在今天的世界顯得格外珍貴。日本社會也不缺少情緒化的爭論，網絡空間裏更是充斥着對立和攻擊。可是昭惠的那句話，讓人看到了另一種可能：悲傷無法消除，但可以不讓它繼續生出新的傷害。

美國的埃里卡與日本的昭惠，兩位背景完全不同的女性，她們的信仰不同，文化不同，但選擇卻出奇地相似。她們都在告訴世人：仇恨無法終結仇恨，不恨才是力量。失去最親近的人，悲傷不會消散。但在痛苦之中，依然有人選擇不把仇恨傳遞下去。這種「不恨」，或許正是能讓未來避免更多悲劇的力量。

查理柯克與妻子埃里卡。（GettyImages）

