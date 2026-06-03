拜登亂入妻子新書座談會　當眾追問吉爾「妳最愛誰？」場面超尷尬

美國前總統拜登（Joe Biden）與夫人吉爾（Jill Biden）近日再度成為輿論焦點。吉爾為宣傳新回憶錄《View from the East Wing》在紐約舉行公開座談時，拜登突然離開觀眾席走上舞台，當眾詢問妻子「妳在全世界最愛誰？」意外打斷活動流程。這段互動迅速在社群媒體流傳，有支持者認為展現夫妻感情，也有人批評場面尷尬、模糊了活動主題。



新書宣傳活動拜登突插話

活動由知名主持人胡比高拔（ Whoopi Goldberg）擔任訪談人。當拜登突然插話後，吉爾先以幽默口吻回答「胡比」，引起現場笑聲，隨後才補充表示自己最愛的仍是丈夫。根據現場報導，拜登之後還試圖談論自己的新書計畫，並與台上來賓互動，最後在工作人員與妻子的提醒下才將焦點交還給活動主角。

美國前總統拜登。（GettyImages）

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這場新書宣傳活動原本聚焦於吉爾的新回憶錄內容。書中首度詳細記述拜登於2024年總統大選期間面臨的壓力，包括與特朗普（Donald Trump，又譯川普） 辯論失利後，民主黨內要求他退選的聲浪，以及最終宣布退出連任競選的心路歷程。

吉爾在書中透露，2024年那場備受爭議的電視辯論期間，她一度擔心丈夫可能出現中風等健康問題。她描述拜登當時精神狀況不佳、身體疲憊，甚至在辯論前曾向她表示「感覺不太舒服」。辯論結束後，拜登面臨黨內外巨大壓力，最終於同年7月宣布退選。

除了回顧政治生涯，吉爾也談到丈夫近年的健康挑戰。她表示，拜登在卸任後被診斷出第四期前列腺癌，雖然治療過程艱辛，但他始終保持積極態度，持續參與公開活動。

美國前第一夫人吉爾拜登（Jill Biden）（Reuters）

不過，這本回憶錄在美國政壇也引發不同反應。部分民主黨人士認為，書中重新揭開2024年選戰期間的內幕與爭議，可能再次引發外界對拜登健康狀況及民主黨決策過程的質疑；但也有支持者認為，吉爾的敘述讓外界得以了解拜登家庭當時承受的巨大壓力。

而這場原本以回憶錄為主題的座談會，最終卻因拜登臨時登台、公開追問妻子「最愛的人是誰」而意外成為媒體焦點，再次展現這對美國前第一夫婦即使卸任後，仍具有高度話題性。

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