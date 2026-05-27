拜登起訴美國司法部　力阻「記憶混亂」錄音曝光

美國前總統拜登（Joe Biden）5月26日向華盛頓聯邦法院提起訴訟，狀告美國司法部，要求阻止對外公布其相關訪談錄音與文字記錄。相關資料源自特別檢察官針對拜登對機密文件處理的調查，若然沒有干預的話，司法部計劃6月15日將其公布。



涉事資料為2016至2017年拜登在家中，與回憶錄代筆作家的訪談記錄。拜登律師指，私人居家談話受公民隱私權保護，司法部強行公開屬於無端侵權。司法部此前主張這批資料不用公開，但現任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上台後突然變更立場，拜登方認為此舉缺乏合理解釋。

2025年1月15日，美國華盛頓，前總統拜登（Joe Biden，左）在白宮橢圓形辦公室向全國發表告別演說。（Reuters）2025年6月4日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）在白宮南草坪出席「夏日晚會」。（Reuters）

拜登在任內捲入私藏機密文件案，時任特別檢察官羅伯許（Robert Kyoung Hur）展開調查，並因此取得上述訪談錄音，有關調查於2023年完成，並未發現足夠證據指控拜登失職，但指拜登存在記憶遲緩、細節辨識困難等問題。

拜登方面並曾阻止公開他與羅伯許的五小時訪談錄音，至2024年有關訪談的文字紀錄公開，顯示拜登其對涉密文件細節記憶模糊，眾議院還因拒交出相關錄音一事，表決要起訴時任司法部長加蘭（Merrick Garland）。

共和黨認為司法部對拜登過度包容，相較特朗普的機密文件案遭遇，存在雙重標準；民主黨則表示，拜登全程配合調查，與特朗普拒不歸還涉密文件的行為形成鮮明對比。

美國司法部目前未對此訴訟作出回應。