民眾攜拜登簽名證書求「改名」　特朗普答應：我的非自動筆｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又川普）2月19日到訪佐治亞洲一間餐廳時，一名男子拿着據稱是由時任總統拜登（Joe Biden）簽發的證書，請求特朗普改簽並刪掉後者的簽名。他欣然同意並即場拿筆簽名，再藉此嘲笑拜登過往用「自動簽名筆」簽署法令的爭議。



美國地方媒體WRDW-TV於19日報道，特朗普當日在佐治亞洲出席活動後，再到訪當地一間餐廳。

特朗普到達後四處員工及顧客互動，一名男子突然請前者在一份由拜登簽署的「總統終身成就獎」（Presidential Lifetime Achievement Award）證書上簽名，他表示：「我不喜歡（證書）上面有他（拜登）的名字，你可以幫忙嗎？」

對此，特朗普欣然答允並在該證書上簽名，之後稱「我的（簽名）並非（用）自動筆（簽）」（Mine's not an autopen），引起現場眾人大笑。特朗普接着再向現場人士展示他與拜登簽名的分別，稱：「他的（簽名）肯定是用自動筆簽。」

「自動簽名筆」是美國總統辦公中長期使用的機械簽名設備，使總統無須每次都親筆簽署法案。特朗普過去一直指控，拜登在任時期簽署的法案，大多是在其不知情的情況下，透過自動筆簽署，因而應該作廢。