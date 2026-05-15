特朗普：習近平稱美國衰落指的是拜登　冀中美關係比以往更強更好

正在北京進行國事訪問的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月15日（周五）表示，當習近平暗示美國是一個正在衰落的國家，他所指的是前總統拜登（Joe Biden）管治美國的四年。特朗普同意上述觀點但強調，美國現時是世上最火熱的國家，又期望美國與中國的關係能夠比以往更強更好。



特朗普在網上發文表示，當習近平主席非常巧妙地將美國稱為一個正在衰落的國家，他指的是我們在「瞌睡鬼拜登」（Sleepy Joe）及其政府執政的四年裏遭受的巨大損失，在這一點上，他的說法完全正確。

特朗普發文期望中美關係比過去更強更好：

2026年5月15日，正在北京進行國事訪問的美國總統特朗普（Donald Trump）表示，當習近平暗示美國是一個正在衰落的國家，他所指的是前總統拜登（Joe Biden）管治美國的四年。特朗普同意上述觀點但強調，美國現時是世上最火熱的國家，又期望美國與中國的關係能夠比以往更強更好。（網絡圖片）

特朗普指：「開放邊境、高稅收、跨性別者合法化、讓男子參加女子體育比賽、多元、公平和包容（DEI）政策、糟糕的貿易協定、猖獗的犯罪等等，都給我們的國家帶來了無法估量的損失！」

特朗普其後自誇2025年回歸白宮後的政績：「習近平主席指的並非美國在特朗普執政的16個月裏向世界展現的驚人崛起，包括股市和401K退休金計劃創歷史新高、在委內瑞拉取得軍事勝利並建立良好關係、對伊朗進行軍事打擊（未完待續！）」

特朗普自詡：「迄今為止世界上最強大的軍隊、再次成為經濟強國（其他國家對美國的投資高達創紀錄的18萬億美元）、美國史上最好的就業市場（目前在美國工作的人數比以往任何時候都多）、結束對美國的破壞性戰爭，以及其他無數的成就。事實上，習近平主席祝賀我在如此短的時間內取得瞭如此多的巨大成就。」

2026年5月14日，中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂歡迎到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）並握手致意。（Reuters）

特朗普總結：「兩年前，我們確實是一個正處衰退的國家。在這一點上，我完全同意習近平主席的觀點！但現在，美國是世界上最炙手可熱的國家，希望我們與中國的關係能比以往任何時候都更加牢固、更加融洽！」