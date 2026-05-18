伊波拉病毒懶人包｜50%死亡率急性病毒有解藥嗎？附旅遊預防指南
全球不時傳出伊波拉病毒（埃博拉病毒/Ebola）病毒疫情，由於其致死率極高，往往引起國際社會高度關注。究竟伊波拉病毒是如何傳播？感染後有何病徵？現時有沒有疫苗可防範？下文介紹伊波拉病毒全面資訊。
什麼是伊波拉病毒？伊波拉病毒怎麼來的？
伊波拉病毒於1976年在南蘇丹及剛果民主共和國（DRC）首次現蹤，因當時疫情發生在剛果的「伊波拉河」附近村莊，因而得名。確診個案主要集中在撒哈拉以南的非洲地區。
伊波拉病（舊稱伊波拉病毒性出血熱）是由感染屬於絲狀病毒科的伊波拉病毒所致。目前在伊波拉病毒屬中，科學家共發現了六種病毒株，包括：
薩伊（Zaire）：最致命也最常見的病毒株，致死率高達90%。歷史上多次大型爆發均由此株引起，目前市面上針對伊波拉的核准疫苗主要針對此病毒株。
蘇丹（Sudan）：致死率約在40%至60%之間，歷史疫情主要集中在蘇丹與烏干達地區。
本迪布焦（Bundibugyo）：於2007年在烏干達首次被發現，致死率約為25%至40%。
泰福裡斯特（TaiForest）：非常罕見的病毒株，過去僅在象牙海岸發現過人類感染病例，目前無大規模爆發紀錄。
萊斯頓（Reston）：主要感染靈長類動物，如猴子，與豬隻，是唯一已知不會對人類致病的病毒株，最早於美國萊斯頓的實驗室猴群中被發現。
邦巴厘（Bombali）：於2018年在獅子山的蝙蝠體內首次被發現，為目前已知第6種病毒株，目前尚無人類感染的確診案例。
伊波拉病毒死亡率是多少？
伊波拉病的平均病死率高達50%。在過往的爆發歷史中，不同病毒株所引致的病死率更由25%至90%不等，屬於極度危險的急性病毒。
伊波拉病毒傳播途徑是什麼？行過都會中招？
伊波拉病毒並非如流感般透過空氣或飛沫傳播，一般人與病人擦身而過並不會染病。它的主要傳播途徑如下：
動物傳人類：透過密切接觸受感染動物的血液、分泌物、器官或其他體液而染病。果蝠是病毒的自然宿主。非洲曾有記載，人類因處理熱帶雨林中受感染或死去的黑猩猩、大猩猩、猴子、森林羚羊及豪豬等而受感染。
人傳人蔓延：當病毒進入社區，會透過直接接觸（如透過破損皮膚或黏膜）感染者的血液、分泌物、器官或其他體液而傳播；間接接觸受到這些體液污染的環境亦會中招。
其他高風險途徑：
殮葬儀式：哀悼者直接接觸死者屍體。
醫護感染：照顧病人時未有嚴格遵守感染控制措施。
性接觸：經由性行為傳播（雖然罕見，但曾有個案報告）。
伊波拉病毒會怎麼樣？伊波拉病毒病徵是什麼？
伊波拉病毒的潛伏期為2至21天。人類的血液和分泌物中要含有此病毒，會在出現徵狀後，才具有傳染性。
早期主要病徵為突發性發燒、極度虛弱、肌肉疼痛、頭痛、咽喉痛。後期嚴重病徵為嘔吐、腹瀉、皮疹、腎臟及肝臟功能受損，以及某些情況下會出現內出血及外出血。
伊波拉病毒有解藥嗎？
目前，及早補充水分及針對特定症狀的支持性療法，是改善生存率的關鍵。患者必須在隔離設施內接受治療，病情嚴重者需要接受深切治療（ICU）。由於病人往往會出現嚴重脫水，醫護會以口服或靜脈注射（打點滴）方式為其補充水分。
美國FDA於2020年底批准了兩種單性同源抗體藥物（Inmazeb和Ebanga），但僅適用於治療薩伊型伊波拉病毒感染。
伊波拉病毒有預防方法嗎？
香港目前沒有已註冊預防伊波拉病的疫苗。雖然國際上現有一款有效針對薩伊型伊波拉病毒的疫苗（Ervebo疫苗），並已通過世衞資格預審，但該疫苗主要用於疫區爆發時的控制。
伊波拉病毒｜旅遊預防指南
市民如必須前往受影響地區，應採取以下嚴格防禦措施：
1.勤洗手：經常用梘液和清水搓手最少20秒。如無洗手設施，可用70至80%酒精搓手液。
2.避免接觸高危人士：避免與發燒者或病人密切接觸，切勿接觸患者的血液、體液及被污染的物品。
3.遠離動物：避免接觸野生動物，食物必須徹底煮熟才可進食。
4.回港後監察：從受影響地區回港後21天內若感到不適，應立即求診，並必須主動告知醫生近期的外遊記錄。