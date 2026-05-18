伊波拉病毒懶人包｜50%死亡率急性病毒有解藥嗎？附旅遊預防指南

全球不時傳出伊波拉病毒（埃博拉病毒/Ebola）病毒疫情，由於其致死率極高，往往引起國際社會高度關注。究竟伊波拉病毒是如何傳播？感染後有何病徵？現時有沒有疫苗可防範？下文介紹伊波拉病毒全面資訊。



圖為在剛果民主共和國一張提醒民眾提防伊波拉病毒的海報（Getty）

什麼是伊波拉病毒？伊波拉病毒怎麼來的？

伊波拉病毒於1976年在南蘇丹及剛果民主共和國（DRC）首次現蹤，因當時疫情發生在剛果的「伊波拉河」附近村莊，因而得名。確診個案主要集中在撒哈拉以南的非洲地區。

伊波拉病（舊稱伊波拉病毒性出血熱）是由感染屬於絲狀病毒科的伊波拉病毒所致。目前在伊波拉病毒屬中，科學家共發現了六種病毒株，包括：

薩伊（Zaire）：最致命也最常見的病毒株，致死率高達90%。歷史上多次大型爆發均由此株引起，目前市面上針對伊波拉的核准疫苗主要針對此病毒株。



蘇丹（Sudan）：致死率約在40%至60%之間，歷史疫情主要集中在蘇丹與烏干達地區。



本迪布焦（Bundibugyo）：於2007年在烏干達首次被發現，致死率約為25%至40%。



泰福裡斯特（TaiForest）：非常罕見的病毒株，過去僅在象牙海岸發現過人類感染病例，目前無大規模爆發紀錄。



萊斯頓（Reston）：主要感染靈長類動物，如猴子，與豬隻，是唯一已知不會對人類致病的病毒株，最早於美國萊斯頓的實驗室猴群中被發現。



邦巴厘（Bombali）：於2018年在獅子山的蝙蝠體內首次被發現，為目前已知第6種病毒株，目前尚無人類感染的確診案例。



伊波拉病毒並非如流感般透過空氣或飛沫傳播，一般人與病人擦身而過並不會染病。（衞生署衞生防護中心網頁）

伊波拉病毒死亡率是多少？

伊波拉病的平均病死率高達50%。在過往的爆發歷史中，不同病毒株所引致的病死率更由25%至90%不等，屬於極度危險的急性病毒。

伊波拉病毒傳播途徑是什麼？行過都會中招？

伊波拉病毒並非如流感般透過空氣或飛沫傳播，一般人與病人擦身而過並不會染病。它的主要傳播途徑如下：

動物傳人類：透過密切接觸受感染動物的血液、分泌物、器官或其他體液而染病。果蝠是病毒的自然宿主。非洲曾有記載，人類因處理熱帶雨林中受感染或死去的黑猩猩、大猩猩、猴子、森林羚羊及豪豬等而受感染。

人傳人蔓延：當病毒進入社區，會透過直接接觸（如透過破損皮膚或黏膜）感染者的血液、分泌物、器官或其他體液而傳播；間接接觸受到這些體液污染的環境亦會中招。

其他高風險途徑：

殮葬儀式：哀悼者直接接觸死者屍體。

醫護感染：照顧病人時未有嚴格遵守感染控制措施。

性接觸：經由性行為傳播（雖然罕見，但曾有個案報告）。

檔案照片：2026年5月16日，在剛果民主共和國伊圖裡省布尼亞證實爆發涉及邦迪布吉奧菌株的伊波拉病毒後，一名男子從救護車上被抬到布尼亞綜合轉診醫院。（Reuters）

伊波拉病毒會怎麼樣？伊波拉病毒病徵是什麼？

伊波拉病毒的潛伏期為2至21天。人類的血液和分泌物中要含有此病毒，會在出現徵狀後，才具有傳染性。

早期主要病徵為突發性發燒、極度虛弱、肌肉疼痛、頭痛、咽喉痛。後期嚴重病徵為嘔吐、腹瀉、皮疹、腎臟及肝臟功能受損，以及某些情況下會出現內出血及外出血。

伊波拉病毒有解藥嗎？

目前，及早補充水分及針對特定症狀的支持性療法，是改善生存率的關鍵。患者必須在隔離設施內接受治療，病情嚴重者需要接受深切治療（ICU）。由於病人往往會出現嚴重脫水，醫護會以口服或靜脈注射（打點滴）方式為其補充水分。

美國FDA於2020年底批准了兩種單性同源抗體藥物（Inmazeb和Ebanga），但僅適用於治療薩伊型伊波拉病毒感染。

伊波拉病毒並非如流感般透過空氣或飛沫傳播，一般人與病人擦身而過並不會染病。（衞生署衞生防護中心網頁）

伊波拉病毒有預防方法嗎？

香港目前沒有已註冊預防伊波拉病的疫苗。雖然國際上現有一款有效針對薩伊型伊波拉病毒的疫苗（Ervebo疫苗），並已通過世衞資格預審，但該疫苗主要用於疫區爆發時的控制。

伊波拉病毒｜旅遊預防指南

市民如必須前往受影響地區，應採取以下嚴格防禦措施：

1.勤洗手：經常用梘液和清水搓手最少20秒。如無洗手設施，可用70至80%酒精搓手液。



2.避免接觸高危人士：避免與發燒者或病人密切接觸，切勿接觸患者的血液、體液及被污染的物品。



3.遠離動物：避免接觸野生動物，食物必須徹底煮熟才可進食。



4.回港後監察：從受影響地區回港後21天內若感到不適，應立即求診，並必須主動告知醫生近期的外遊記錄。

