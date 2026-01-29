中美衛星險撞　星鏈「後怕不已」大規模降軌

中方多次公開批評Space X「星鏈」的快速擴張及其帶來的安全隱患。去年12月，中國代表在聯合國安理會會議上指出，「星鏈」衛星曾兩次迫近中國空間站致緊急避碰。



據香港《南華早報》1月27日報道，中國科研人員近期研究發現，去年12月發生的最近一次「星鏈」設備險些與中國衛星相撞事件，直接促使Space X決定將超過4000顆衛星降到更低的軌道運行。



去年12月13日，Space X工程副總裁米高·尼科爾斯在社交媒體X平台發文稱，一顆衛星於當月10日與位於560公里高度的STARLINK-6079（56120）衛星擦肩而過，相距僅約200米。

他還轉發了中國商業航天企業中科宇航在酒泉衛星發射中心成功發射9顆衛星的新聞。

去年12月，一枚運載火箭在酒泉衛星發射中心升空。（X@Michael Nicolls）

今年1月2日，尼科爾斯又發帖表示，為提升太空安全，「星鏈」正在對其衛星星座進行重大調整。他宣佈，今年，公司計劃將運行高度約550公里的衛星（約4400顆，佔「星鏈」所有在軌衛星的一半）降至約480公里，以「降低碰撞的總體概率」。

尼科爾斯發帖表示「星鏈」正在對其衛星星座進行重大調整。（X@Michael Nicolls）

1月26日，中國科學院軟件研究所一組研究人員在媒體《太空與網絡》發佈題為《星鏈大規模降軌研判分析與近況跟蹤》的報告。報告指出，「星鏈」設備最近一次與其他衛星近距離交會，險些釀成碰撞事故。「雖然最終無事，但思之仍心有餘悸，為星鏈星座大範圍降軌的直接原因。」

報告指出，基於天智巨星座研究平台研究發現，Space X公司未能及時發現新發射的衛星2025-292A。

觀察者網科技評論員指出，星鏈的快速擴張，佔據了部分500公里以上的軌道，對正常的衛星發射帶來了重大的安全隱患，本次事件就是例證。

SpaceX方面此前一直強調降軌能讓失效衛星更快再入大氣層燒毀，但研究人員認為，此舉也能幫助SpaceX「樹立更負責任的運營商形象」。

Starlink。（Getty）

據研究人員分析，降到更低軌道其實也能讓「星鏈」衛星自身更安全。他們統計了2019年以來非「星鏈」衛星的初始軌道高度，發現大多數都位於500公里以上。中國等國的大型星座主要部署在500至600公里區間。「因此對星鏈來說，480公里附近的軌道比550公里要更加安全一些。」

報告也指出，低軌道運行雖然能改善信號強度、降低延遲，但大氣阻力會大幅增加，軌道維持耗燃料更快，衛星壽命縮短，整體成本上升。「根據分析，星鏈衛星在560公里高度平均每天軌道衰減約101米，而在485公里則達到約267米。」

研究人員特別提醒，不要一次性把4400顆衛星同時降軌，因為這將是史上最大規模的在軌機動，近距離接近事件的風險會急劇上升。一旦失控或發生碰撞，可能引發災難性的連鎖反應。

最後，報告得出結論：「星鏈在技術可實現的基礎上，利用此次大規模衛星降軌達到對國際批評的回應、頻軌資源的佔據、國際監管的規避以及增加行業話語權等多方面的目的，一舉多得。」

自2019年至今發射的非星鏈衛星首組TLE的軌道高度情況。（報告截圖）

此外，中方研究人員特別提到，「星鏈」此次調整，正值「對巨型星座安全風險的擔憂日益加劇」之際。

中國多次公開批評「星鏈」等商業衛星的快速擴張，指出其帶來的運營隱患。

早在2021年，時任外交部發言人趙立堅指出，當年7月和10月，「星鏈」衛星先後兩次接近中國空間站。在此期間，中國航天員正在空間站內執行任務。出於安全考慮，中國空間站採取了緊急避碰措施。

2022年2月，趙立堅重申，在相關避碰事件中，美國星鏈衛星均處於連續軌道機動狀態，機動策略和意圖不明。中國在軌航天員面臨着現實、緊迫的安全威脅。中方不得不採取預防性碰撞規避控制。避碰事件發生後，中方主管部門多次嘗試郵件聯繫美方，但均未收到回復。

他當時指出，美方卻以所謂「緊急碰撞標準下限」的說法推卸責任、轉移視線。這並非一個航天大國應有的負責任態度。更何況，美方也無權單方面設定一個「緊急碰撞標準下限」。

去年12月29日，中國代表在低地球軌道衛星問題安理會阿里亞模式會議上發言時表示，個別國家的商業衛星星座肆意擴張，缺乏有效監管，帶來顯著安全挑戰。

1月19日，中國成功發射衛星互聯網低軌19組衛星。（新華社）

以「星鏈」為例，「星鏈」在軌衛星超1萬顆，曾兩次迫近中國空間站致緊急避碰，近期一顆解體產生100多枚碎片，嚴重威脅缺乏控軌能力的發展中國家航天器。

此外，一些低軌衛星星座無視相關國家法律規定，在他國上空和邊界私自開通信號服務，成為干預他國內政的工具。在非洲薩赫勒、南亞及東南亞地區，「星鏈」被暴恐分子、分離勢力以及電詐集團大量使用，帶來監管和執法難題。

中國代表呼籲相關國家切實遵守《外空條約》義務，對本國商業航天活動加強監管。

本文獲觀察者網授權刊載。

