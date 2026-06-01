央視曝「南天門計劃」戰機細節：全頻段隱身　可在太空作戰｜有片

《央視新聞》1月10日曾報道南天門計劃概念，介紹概念設計上十萬噸級的空天母艦「鸞鳥」、無人空天戰機「玄女」、全頻段隱身戰機「白帝」以及「紫火」通用垂直起降平台。5月31日，「南天門計劃」最新進展曝光，多款空天裝備細節公開。



十萬噸級空天母艦「鸞鳥」，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（央視軍事）

據此前報道，「南天門計劃」是中國自主構建的航空主題科幻IP，其核心是構建由大型戰略空天載機平台、空天戰機、戰術機甲構成的全球性綜合戰略防禦體系。

此前公開的三款概念戰機從氣動佈局、驅動引擎、飛行方式和攜帶武器等方面，都有別於已經問世的現代戰機，可謂用科幻技術武裝到牙齒。今年1月，央媒報道，「南天門計劃」正照進現實。

10萬噸級「鸞鳥」空天母艦

據介紹「鸞鳥」空天母艦（10萬噸級）全長242米，翼展684米，最大起飛重量12萬噸，可搭載88架「玄女」戰機。

十萬噸級空天母艦「鸞鳥」。（央視軍事）

十萬噸級空天母艦「鸞鳥」。（影片截圖）

而「玄女」戰機在概念設計上是一款無人制空戰機，機身雙側鏤空的巨大介子環流發生器，可以使用粒子加速炮、高超聲速導彈等武器，配合前掠翼，頗具震撼力，且該戰機可在大氣層外作戰。

「玄女」戰機在概念設計上是一款無人制空戰機，機身雙側鏤空的巨大介子環流發生器，配合前掠翼，頗具震撼力。（影片截圖)

「玄女」戰機在概念設計上是一款無人制空戰機，機身雙側鏤空的巨大介子環流發生器，配合前掠翼，頗具震撼力。（影片截圖)

全頻段隱身戰機「白帝」

「白帝」戰機採用全頻段隱身、有人無人飛行模式自由切換、無人機指揮和自適應發動機等先進技術，可以通過更換機載模塊，快速切換任務屬性。採用可變翼結構，根據高度、航速和飛行姿態實時調整氣動佈局。

「白帝」空天戰機模型。（央視軍事）

「紫火」通用垂直起降平台

第七屆中國天津國際直升機博覽會上，「南天門計劃」新機型「紫火」概念戰機模型首次亮相。全新亮相的「紫火」通用垂直起降平台，通體泛着紫色的金屬光澤。

「紫火」通用垂直起降平台。（央視軍事）

全新亮相的「紫火」通用垂直起降平台，通體泛着紫色的金屬光澤。（影片截圖）

據了解，「紫火」擁有稜角分明機身，充滿科幻色彩的外觀設計，力場涵道，可傾轉的動力艙。預定時速為700千米至800千米，適應低重力、稀薄大氣等多種環境，可在危險區域執行救援。

軍事專家王明志此前曾分析指出，「南天門計劃」是面向未來的前瞻性創新構想。我們正處在技術快速迭代的時代，前進的路上，最大的阻力不是技術，而是觀念。

王明志表示，「南天門計劃」將高超聲速飛行、空天雙模動力組合、超材料隱身、飛行器自適應構型、無人自主集群協同、AI賦能高效決策、定向能武器、空天往返等離散前沿技術，整合為以科幻戰機為載體的體系構想。