特朗普主持內閣會議疑「偷打瞌睡」頻頻閉眼　白宮：全程專注聆聽

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2日主持內閣會議時，多次被捕捉到閉眼打瞌睡，在這場長達2小時17分鐘的會議中，各部會首長輪流對總統表達讚美，但特朗普卻在過程中頻頻出現疲態，甚至閉上眼睛休息。



根據美媒記者的現場觀察，國務卿魯比奧（Marco Rubio）是最後一位發言的內閣成員，當他大讚特朗普「變革性」外交政策時，坐在一旁的特朗普卻癱坐在椅子上、往後仰靠，同時緊閉雙眼。隨後特朗普疑似意識到自己睡着，又突然挺直身子，轉頭看向國務卿，但沒多久又再次閉上雙眼。

美國總統特朗普在內閣會議中數度閉目養神。（X@RpsAgainstTrump）

美國總統特朗普多次「偷打瞌睡」 盡力保持清醒：

特別是當魯比奧開玩笑提及大學美式橄欖球季後賽時，其他內閣成員哄堂大笑，但特朗普似乎又不小心閉上雙眼，僅嘴角微微抬起，眼皮則短暫顫抖。類似情況在會議中反覆出現，包括商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）激動發言時。

就連勞工部長查維茲-德雷默（Chavez-DeRemer）詳述勞動力發展計劃期間，特朗普都呈現疑似閉眼狀態，並且時不時低頭看着眼前桌上的文件，想要掩蓋自己打瞌睡的樣子。

白宮新聞秘書萊維特（Leavitt）對此強烈回應，她在聲明中表示：

特朗普總統全程專注聆聽並主導這場長達2小時17分鐘的馬拉松式內閣會議。

她進一步解釋，在所有這些歷史性會議中，總統與其優秀團隊都會詳細討論為美國人民所取得的豐碩成就，以實現「讓美國再次偉大」的目標。

這單事件發生時機相當敏感，稍早《紐約時報》才刊登分析特朗普行程安排與公開露面報道的文章，質疑其年齡與體力狀況。特朗普對此強烈反擊，不僅強調自己擁有「完美的體檢報告」，更對該名記者的外貌進行人身攻擊。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】