白宮官網變YouTuber理財直播間？神秘畫面持續8分鐘　疑黑客入侵

美國白宮官網12月18日晚間，突然出現一段YouTube創作者談論投資的直播影片，在網站上持續至少8分鐘，引發外界質疑網站是否遭到黑客入侵。對此，白宮表示已注意到相關情況，並正針對事件發生原因進行調查。



這段直播畫面出現在 whitehouse.gov/live 頁面，該頁面平時用於播放美國總統的公開談話或即時活動。

目前尚不清楚白宮網站是否遭到入侵，或是因人為操作失誤而將影片連結至官網。白宮僅在聲明中表示，已知悉此事並正在了解狀況，未進一步說明是否涉及資安漏洞。

投資直播誤登官網 當事人毫不知情

出現在白宮官網的影片，為YouTube創作者法利（Matt Farley）以帳號「@RealMattMoney」進行長達兩小時的直播內容，主要回應觀眾提出的投資與理財問題。白宮官網當時僅顯示其中一小段。

法利19日接受訪問時表示，自己事前完全不知情，是事後才得知直播出現在白宮官網。他說，至今未接獲任何政府單位聯繫，也不曉得為何自己的影片被放上網站。他還開玩笑表示，希望特朗普（Donald Trump，又譯川普）與其幼子拜倫（Barron）「有看到他的直播並採納建議」。

白宮近一年多次傳出資安疑慮

法利也笑稱，若早知道直播會出現在白宮官網，可能會選擇談論更廣的議題，而不只是個人理財。他表示，若能對全球觀眾發言8分鐘，會是難得的機會。

近一年來，特朗普政府與競選團隊多次面臨資安相關事件。今年5月，政府調查一宗冒充白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）的詐騙案，多名官員與企業高層接獲冒名簡訊與電話。去年，伊朗黑客也曾入侵特朗普競選團隊，竊取並外流內部敏感文件。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】