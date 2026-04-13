特朗普擬用「神奇塗料」粉刷白宮旁大樓　專家憂反效果

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對建築美學一向有強烈主張，近期傳出他私下推動改造白宮旁的艾森豪威爾行政辦公大樓（Eisenhower Executive Office Building）。



根據提交給美國美術委員會（Commission of Fine Arts）的規劃文件，特朗普屬意將這棟十九世紀的歷史建築通體粉刷成亮白色，並打算採用所謂的「矽酸鹽神奇塗料」。白宮官員解釋，這棟大樓因長期缺乏維修，外牆早已出現明顯污漬與裂痕，透過「全棟白化」方案不僅能提升視覺美感，也能改善建築物破舊的現況。

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特朗普擬粉刷艾森豪威爾行政辦公大樓

根據提交給美國美術委員會的規劃，建築將採「全棟白化」或「保留地下層原石材」兩種方案。白宮方面指出，這棟建於19世紀的建築長期缺乏維護，外牆已有污漬與裂痕。

不過這項改造計畫卻引發保育人士強烈反彈。由二十五名專家組成的保護團體警告，矽酸鹽塗料與該建築的花崗岩外牆化學性質並不相容，不僅無法強化結構，底漆處理更可能造成永久性的不可逆破壞。

華府保存聯盟與文化遺產顧問機構已向法院提告，要求在完成法定的環境與歷史審查前，不得對建築進行任何改動。相關報告也提出替代方案，包括專業清潔、金屬構件翻修、改善照明與景觀設計等，強調可在不破壞原貌的情況下提升建築外觀。

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百年建築爭議不斷

這座落成於1888年的百年建築，過去曾是國務院與海軍部所在地，目前供副總統辦公室使用。其獨特的法國第二帝國風格外觀，在建築史上評價一向兩極，連文豪馬克吐溫（Mark Twain）都曾語帶諷刺地稱其為「全美最醜建築」。

如今隨着特朗普再度出手試圖改造，這座原本就充滿爭議的辦公大樓，究竟該維持歷史原貌，還是該披上亮白新衣，再度成為全美國討論的焦點。

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