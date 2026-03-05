海關破歷來最大額貴金屬走私案　揭清洗機藏$2.3億黃金、白銀薄片

香港海關破獲兩宗有紀錄以來最大市值的貴金屬走私案件。人員於周一（3月2日）在兩票赴運到日本的貨物之中，檢獲約168公斤懷疑黃金薄片、以及285公斤懷疑白銀薄片，市值共約港幣2.3億。



海關指，兩票貨物分別報稱載有紫外光清洗機及多功能清洗機，人員抽查發現清洗機內底部，藏有一塊長方形金屬片，而金屬片內分別鑲入黃金及白銀薄片，籍此手法企圖蒙混出口走私。海關檢獲的清洗機僅為一般家用型號，用於清洗眼鏡或個人飾物，估計單價不超過100元。若該批貴金屬成功走私至日本，可以逃避約2,300萬元稅項。



海關機場科空運貨物第三組督察陳泳言稱，本周一機場科海關人員根據風險評估同埋情報分析，鎖定兩票由香港而赴運出口到日本的空運貨物作查驗。其中一票貨物報稱載有多功能清洗機，總共有72個紙箱，共重約兩公噸；另一票報稱載有紫外光清洗機貨物，則有66個紙箱，共重1.7公噸。

海關人員先利用X光機去掃描該138個紙箱，其中人員發現X光機影像內的貨物密度異常地高，並不符合報稱之貨物，遂打開紙箱作進一步查驗。人員發現，每個紙箱均載有30件電動清洗機，抽取其中一台查驗時，雖然清洗機外表並無異樣，但拆開底部後，發現機身內部底端藏有一塊額外黏貼的長方形金屬片，且該金屬片並未連接至清洗機的任何電動裝置。因此，人員決定取出該金屬片進行深入檢查。

陳泳言續指，海關利用精密儀器分解金屬片後，發現其內部鑲嵌了一片黃金薄片及一片白銀薄片。最終，海關人員在138個紙箱共4,680台清洗機中，均發現了相同的長方形金屬片。行動中，共檢獲168公斤懷疑走私黃金薄片及285公斤懷疑走私白銀薄片，總市值估計約為港幣2.3億元。

海關指，不法分子將黃金與白銀鑲入金屬片，並收藏於一般的電器中，企圖蒙混過關。儘管走私者利用複雜的匿藏手法試圖增加查驗難度，但在海關高科技儀器及人員嚴謹的查驗流程下，其精心設計的技倆最終仍無所遁形。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組高級調查主任何廷俊表示，近年來，貴金屬的市場價格持續飆升。海關一直留意到自去年開始，貴金屬走私情況有上升趨勢，因此密切監視並部署了不同的執法行動。他續指，在是次案件中，經初步調查顯示，這批貨物分別經由兩個不同的航班運往日本。不法分子分批運輸，是企圖減低被截獲後可能遭受的損失，但最終仍徒勞無功。

海關同時發現，兩批貨物的發貨人為同一家公司，但該公司在香港並無公司登記紀錄。收貨人則為兩家日本公司，分別經營運動用品及電商物流業務。海關正全力追查發貨人及收貨人的身份，不排除稍後採取拘捕行動。

何廷俊稱，走私貴金屬往日本的主要目的是為了逃避當地稅款。若此案檢獲的黃金及白銀成功運往日本，可逃避的稅款高達約港幣2,300萬元。此外，案中檢獲的清洗機僅為一般家用型號，用於清洗眼鏡或個人飾物，估計單價不超過100元。利用昂貴的空運成本運輸價值如此低的物品，極不具備成本效益，這也是被海關人員識破的關鍵之一。

關於白銀，其應用非常廣泛，包括工業用途、珠寶首飾及投資工具等。自去年底起，白銀市場價格大幅飆升，增加了走私利潤，海關不排除這是此次不法分子走私大批白銀的主要誘因。海關將繼續透過情報主導及風險管理原則，適時調整執法策略，打擊各類走私活動。

海關重申，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款港幣200萬元及監禁7年。請市民切勿以身試法。

市民若有任何關於走私活動的舉報，歡迎致電24小時熱線 182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶 crimereport@customs.gov.hk 向我們舉報。