奈良鹿仙貝供不應求　保育團體憂：遊客亂餵其他食物恐破壞生態

日本奈良公園人氣餵鹿必備「鹿仙貝」熱銷創新高，受惠外國觀光客大增，2024年度鹿仙貝銷售收入達約1億8040萬日圓（約875萬港元），刷新歷史紀錄，但保育團體卻坦言「高興不起來」，因為供不應求導致遊客恐亂餵其他食物，影響鹿群健康。



遊客亂餵其他食物恐破壞生態

綜合日媒報道，負責保護奈良公園野生鹿的「奈良鹿愛護會」表示，近年受惠於入境旅遊熱潮，鹿仙貝銷售持續維持高水準，2024年度收入更創下歷史新高，達約1億8040萬日圓。

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報道表示，然而，由於需求暴增，公園內販售鹿仙貝的商店及自動販賣機，經常一到上午便被遊客搶購一空，目前奈良市5處鹿仙貝製造據點已全力生產，仍無法滿足市場需求。

奈良鹿愛護會表示：「觀光客增加當然令人高興。」但也擔心鹿仙貝售罄後，部份遊客可能改餵其他食物給鹿隻，不僅可能影響鹿群健康，也可能改變野生鹿的覓食習慣，進一步對當地生態造成不良影響。

保育人士呼籲，遊客應僅餵食專供奈良鹿食用的鹿仙貝，避免以麵包、零食或其他食物取代，共同維護奈良公園野生鹿的健康與自然生態。

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