日本奈良鹿亂入馬拉松　網民笑稱只是當地日常｜多片

2025年奈良馬拉松12月13日至14日舉行期間，有奈良鹿加入馬拉松跑者一起前進，也有鹿群橫過賽道，令到選手們需避開他們再繼續前奔。



奈良鹿加入馬拉松跑者一起跑步：

有奈良鹿加入馬拉松選手一起向前跑。網民表示，看來此事引起不少轟動，但其實這只是奈良的日常生活，也有人笑稱：「跑道中間的草地，是特地為鹿而設的吧？」

有網民提問，為何選手、觀眾和職員完全不驚慌，有人回答道：「這就是奈良，哈哈」。

在同一場賽事中，另一片段似乎「畫風」有些不同。此時，這裏馬拉松跑者較少，一班鹿橫過馬路之際，陸續有2名選手跑經此地，第一人成功與鹿群擦肩而過，第二人則向左邊靠了一下，還回頭望了一下鹿群。

在多人的地方，亦有鹿群經過，影片顯示，選手們都十分禮讓鹿群，見到鹿群停在鹿中間，特地繞過牠們而前進。