Taylor Swift與男友宣布訂婚　特朗普罕「收口」給予祝福｜有片

美國樂壇天后Taylor Swift（又譯泰勒絲）及其球星男友Travis Kelce於8月26日在社交媒體上宣布訂婚。消息傳出後即時引起大量關注，連正在進行內閣會議的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）也被記者問到對此事有何看法。雖然他過去一年頻頻抨擊Taylor Swift，但這次卻罕見「收口」，僅簡單給予祝福及讚揚2人皆是了不起的人。



綜合外媒26日報道，特朗普當日與各部長進行內閣會議途中，Taylor Swift突然在社交平台Instagram宣布喜訊，並上載了5張男友求婚的相片。

特朗普當日在會議期間，與眾部長接受記者提問。當大家討論多項嚴肅議題時，有記者突然提問前者對Taylor Swift有何看法，其提問打破嚴肅的氣氛，引得現場眾人大笑。

特朗普其後稱：「好吧，我祝他們好運。我認為他（Travis Kelce）是一名出色的球員，我認為他是一個偉大的人。我認為她（Taylor Swift）是一位了不起的人。所以我祝他們好運。」

然而，特朗普過去一年曾多次批評Taylor Swift，有外媒甚至形將他們的關係形容為「宿敵」 。

Taylor Swift在2024年總統大選期間支持特朗普的對手、時任民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），特朗普當時就威脅前者將為支持民主黨付出代價。

2025年8月26日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮內閣會議上邊說話邊做出舉起雙手的動作。（Reuters）

特朗普2月觀賞超級碗（Super Bowl，又譯超級盃）賽事後，在社交媒體Truth Social發文嘲笑同樣在現場觀戰的Taylor Swift「被噓」，而自己則獲得群眾熱烈掌聲。

特朗普甚至在本月初仍繼續「追擊」Taylor Swift，在評論荷里活女星Sydney Sweeney為牛仔褲品牌American Eagle拍攝廣告的爭議時，順帶批評前者「不再性感」