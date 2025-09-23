阿富汗13歲少年「藏身飛機輪艙」偷渡赴伊朗　幸運生還卻去錯印度

電影情節真實上演！近日阿富汗一名13歲少年打算偷渡前往伊朗，出人意料的是，他突破重重安檢，竟然成功藏身在飛機後輪的輪艙。



隨後少年更奇蹟似地挺過高空缺氧和低溫環境，在飛航 94 分鐘後，成功生還。不過這名少年偷渡「搭錯飛機」，航班最終是降落在印度，而非伊朗。

阿富汗一名13歲少年藏身在飛機後輪的輪艙，在飛航94分鐘後，奇蹟生還。（示意圖，kamair.com）

涉事的阿富汗卡姆航空公司（示意圖，kamair.com）

這名少年偷渡「搭錯飛機」，航班最終是降落在印度德里的英迪拉・甘地國際機場，而非伊朗。（trip.com）

「躲飛機輪艙」偷渡 奇蹟生還

《新印度快報》（The New Indian Express）報道，這名少年搭乘的是阿富汗卡姆航空（KAM Air）的 RQ4401 航班。資料顯示，這架航班原定在印度時間上午 8 時 46 分從阿富汗首都喀布爾（Kabul）起飛，並於 10 時 20 分抵達印度德里的英迪拉・甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）。

英迪拉・甘地機場航警指出，他們在第三航廈停機坪看見少年遊盪，因此前去詢問。沒想到少年語出驚人，表示自己混上飛機，躲在後輪輪艙，沒想到竟然降落在印度。更令航警吃驚的是，這名少年在高空飛航94分鐘，身體狀況卻非常穩定，讓眾人相當意外。

航空專家蘭加納坦（Mohan Ranganathan）指出，該少年搭乘的航班是空中巴士 A340 型客機，在輪艙可能具有一定程度的加壓，使溫度與客艙差不多，讓少年得以存活。蘭加納坦補充，如果沒有加壓環境、內部結構可以穩住身體，在3萬英尺（約 9,144 米）高空，缺氧和極低壓環境「人幾乎不可能存活」。

少年搭乘同航班遣送回國

報道指出，少年在 21 日晚間搭乘同一航班，被遣返回阿富汗。航警指出：

由於他是未成年人，也無簽證入境，因此不會給予處罰。當務之急是讓他安全回到阿富汗，回到家人身邊。

延伸閱讀：美國機場「騎呢事故」 客機準備起飛 乘客竟開逃生門跳下地面

+ 15

延伸閱讀：

陸男乘橡皮艇「460公里偷渡」濟州島 上岸秒遭逮：我來賺錢

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】