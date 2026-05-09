西方車企首次向中國開放歐洲生產設施　Stellantis牽手零跑汽車

當地時間5月8日，歐洲車企巨頭斯泰蘭蒂斯（Stellantis）公司宣布，將深化與中國零跑汽車的戰略合作夥伴關係。具體合作包括：將其位於西班牙的一家工廠向零跑汽車開放，雙方還將聯合生產一款電動汽車。



彭博社稱，斯泰蘭蒂斯正尋求通過與中企合作，鞏固其歐洲業務。此舉是大型西方汽車製造商首次依靠中國技術來增強其在歐洲產品線的實例之一。

美國《華爾街日報》提到，這是一個中西車企合作的最新試驗案例，備受關注。零跑汽車計劃在西班牙生產電動汽車，標誌著西方大型汽車製造商首次向中國品牌提供歐洲生產設施。

斯泰蘭蒂斯旗下的汽車品牌有歐寶（Opel）、FIAT、吉普（Jeep）、公羊（Ram）和標緻（Peugeot）。

2025年11月25日，在意大利都靈車廠內，一名Stellantis人員正在生產線上對Fiat 500混能車底盤進行作業。 (Reuters)

歐寶行政總裁Florian Huettl在接受採訪時稱，歐寶的工程師已開始在中國與零跑汽車的同行合作。他們正在開發一款中型運動型多用途汽車（SUV），將在西班牙薩拉戈薩的一家工廠生產，與大眾汽車的途觀和現代汽車的途勝等車型競爭。預計最早在2028年上半年投產

零跑汽車也計劃將其C級SUV B10車型引入薩拉戈薩工廠，最早可能在今年開始生產。

有媒體獲悉，這是零跑汽車首次在歐洲拿下一條量產車專線。

此外，斯泰蘭蒂斯正在討論將其位於西班牙馬德里的一個廠址所有權轉讓給其與零跑汽車的合資企業。斯泰蘭蒂斯持有該合資企業51%的股份，該合資企業此前專注於分銷。

斯泰蘭蒂斯在新聞稿中稱，雙方還將深化採購合作，通過將中國電動汽車供應鏈的優勢與歐洲製造相結合來降低成本，加快新車型上市速度。

斯泰蘭蒂斯行政總裁Antonio Filosa表示，零跑汽車是一家值得信賴的合作夥伴，也是全球增長最快、最受尊敬的新能源汽車製造商之一。他指出，這對雙方來說都是「真正的雙贏」。

2026年1月14日，在美國底特律車展，Stellantis行政總裁 Antonio Filosa在一輛Jeep Cherokee旁擺姿勢拍照。（Reuters）

彭博社稱，這些變化可能為在西班牙生產多款零跑汽車車型鋪平道路，幫助滿足歐盟更嚴格的本地製造規定。歐盟正收緊電動汽車本地含量的規定，同時對中國進口產品徵收關稅，這促使中國汽車製造商實現生產當地語系化，並在競爭加劇的情況下確保更低成本的技術。

資料顯示，歐洲汽車銷量遠低於疫情前水準，該地區的汽車製造商面臨嚴重的產能過剩問題。

近年來，斯泰蘭蒂斯受到的影響尤為嚴重：其薩拉戈薩工廠去年生產了 30.4萬輛汽車，低於2019年的約47萬輛。工廠產能不足會增加每輛車的固定生產成本，這對汽車行業來說是一個大問題。

相較之下，中國汽車品牌正在多個歐洲市場取得進展。上個月，零跑汽車在歐洲最大市場德國的銷量增長超過四倍，原因是其零跑T03緊湊型電動汽車需求強勁。

據報道，西班牙已成為一個有吸引力的汽車製造地點，其勞動力和能源成本低於歐洲汽車生產中心德國，而且中西兩國之間的關係也相對友好。

福特汽車（Ford Motor）和吉利汽車（Geely Auto）也在洽談合作事宜，合作可能涉及共享福特位於西班牙瓦倫西亞的工廠。

2025年3月12日，美國福特（Ford）汽車公司總部大樓上的福特標誌。（Reuters）

與此同時，對華合作的擴大，反映出歐洲汽車製造商面臨越來越大的壓力，需要依靠來自中國競爭對手的技術來增強其競爭實力。這也突顯了歐洲汽車行業的轉變：來自中國的製造商在電動汽車技術和軟體方面取得領先優勢後，正在進入核心工程領域。

「這顯然是第一步，」彭博情報分析師邁克爾·迪恩說，「未來將零跑汽車的合作擴展到集團其他品牌是明智之舉，因為歐洲的競爭只會加劇。」

法國工人力量總工會8日透露，斯泰蘭蒂斯在歐洲其他一些利用率不足的工廠也將面臨更多交易。

面對困境，更多歐洲車企和國家開始尋求與中企合作，提升競爭力。

2026年1月13日，中國浙江，圖為位於金華的零跑電動車工廠中的電動車製造。（VCG Via Getty）

上周，大眾行政總裁Oliver Blume表示，他對在歐洲工廠與中國汽車製造商共用工廠持開放態度。與斯泰蘭蒂斯一樣，這家製造商也在努力應對歐洲地區的高成本和工廠利用率不足問題。

位於意大利中部的卡西諾汽車（Cassino）工廠陷入困境。周早些時候，意大利工業部長烏爾索（Adolfo Urso）表示，預計很快將分享更多關於該工廠未來發展的細節。他強調了該工廠「與國際合作夥伴的潛在生產投資」，以保持利用率和就業水準。

在8日的新聞稿中，零跑汽車董事長朱江民表示：「零跑領先的技術，結合斯泰蘭蒂斯的全球布局、深厚的區域根基和深受喜愛的汽車品牌，將使這次合作成為獨一無二的強強聯合。」

本文獲《觀察者網》授權轉載。

