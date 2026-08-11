紐約5歲童僅穿尿片4樓墮下 命懸一線送醫 幸狀況轉穩定警急調查
撰文：TVBS新聞網
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這宗意外發生在紐約布魯克林街區的一處街道上，8月9日傍晚5點30分左右許多人聽到「蹦」一聲巨響，把當時走在路上的民眾嚇壞了！靠近一看沒想到是一個小男生不知從哪一大樓高處掉到地上，該男童全身赤裸僅著一件尿布，滿身傷痕，引起目擊民眾怒火並大聲議論。
五歲男童從四樓窗戶摔下來！嚇壞路上民眾
據《紐約郵報》報道，男童是從四樓高左右的一處已經裝了防墜欄的窗戶跌落下來，疑似「硬擠縫隙」釀成大禍。目擊民眾憤怒表示：「家長在哪裏！？怎麼會發生這種事？不用靠近看就知道他傷得很嚴重，他到底是哪裏掉下來的啊？」
紐約5歲男童墜樓從天而降 引起目擊民眾大怒：
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命懸一線！警察介入調查
男童隨即被立刻送往美國長老會醫院 (New York Presbyterian Hospital) 救治，已完成應急救援目前狀況穩定。警方透露，由於目前沒有疑犯所以尚未做出任何刑事訴訟，有待後續調查。
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