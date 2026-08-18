美55歲女司機「被蟲嚇到低頭」失控衝入對向車道　當場撞死2男女

美國賓夕法尼亞州（Pennsylvania）8月發生重大交通事故，有名女子駕車時突然衝入對向車道、迎面撞上1輛電單車，導致車上男女當場身亡，經過調查後發現女司機之所以失控，竟只是因為被1隻飛進車內的蟲子嚇到，目前全案仍在審理當中。



女司機闖對向車道釀2死 竟只因被蟲嚇到

《紐約郵報》報導，這宗事件8月12日下午4時45分發生在賓夕法尼亞州路瑟斯堡（Luthersburg）的道路上，55歲女子柯布（Bernadette Cobb）當時駕車突然失控，直接闖入對向車道，更迎面撞上1台哈利電單車，最終導致34歲的電單車司機索恩斯（Anthony Sones）以及坐在後座、他30歲的女友沃姆斯（Miranda Wormuth）當場死亡。

根據調查，柯布向警方表示當時有1隻蟲突然從車窗飛進車內，這讓她害怕得驚慌失措、試圖將其揮走，而過程中柯布「不小心低下了頭」，這導致方向盤失去控制，最終車輛開始偏離車道、闖入對向車道，這才釀成2死悲劇。

↓ 死者索恩斯生前是賽車愛好者，他的朋友發文悼念他 ↓

據悉，事發當下柯布就被逮捕，並被指控多項罪名，包括謀殺和過失殺人，目前她已支付10萬美元（約78萬港元）的保釋金候審，柯布的律師曼徹斯特（Brian Manchester）受訪時表示「這宗車禍是場悲劇性的意外，我們將全力為她辯護」。

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