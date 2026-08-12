35℃高溫吹風扇仔更易中暑？日本專家揭熱風效應：配合1物快速降溫

夏日酷熱天氣持續，不少人出街都會手持小型電風扇幫助降溫，但其實用錯方法隨時適得其反！日本氣象專家兼雲研究者荒木健太郎警告，當戶外氣溫高於35℃時，單獨吹手持風扇不但無法散熱，反而會增加中暑風險。



夏日出門時不少人都會手持小風扇。（資料圖片/梁鵬威攝）

風扇配合1物快速降溫

據日媒《President》報道，荒木專家指出，人體主要靠汗水蒸發帶走熱量。當環境氣溫超過35℃時，風扇吹出來的空氣其實全都是熱風，感覺就像拿風筒對著自己吹。雖然皮膚表層可能一時覺得有風，但體內的核心體溫根本無法降低，反而會加速水分流失與體熱堆積。

風扇的正確搭配用法是在脖子圍上濕毛巾或濕手帕，或先用噴霧瓶在臉部及頸部噴水再吹風扇，利用水分蒸發帶走熱能。

專家提醒戶外氣溫高於35℃時單獨吹手持風扇，吹出的熱風反而可能增加中暑風險。（資料圖片/梁鵬威攝）

除掌握正確的吹風技巧，同時亦要提高對高溫的警覺。防暑的核心在於主動避熱，切勿硬撐。中暑是身體無法適應高溫多濕環境所引致的急症，不論體魄多強壯的人都有可能中招，嚴重者甚至可致死或留下後遺症。

因此，面對酷熱天氣絕對不可以覺得忍一忍就過了。荒木專家也提醒大家要避免身體在高溫下失守，防暑不能等出現不適才做，而是要從日常生活細節做起，主動建立防護機制。

在頸部圍上濕毛巾或噴水後再吹風扇，能利用水分蒸發達到散熱效果。（Unsplash圖片）

防暑由日常做起

提前預防：在高溫來臨前2週，可透過輕量運動或泡澡讓身體適應炎熱，能降低中暑機率。

熱帶夜開冷氣：當夜間最低氣溫超過25℃，冷氣應保持開啟至早晨，半夜起床上廁所時順便補充水分。

辨識中暑警號：輕症包括頭暈、肌肉痛、手腳發麻；中症會出現頭痛、噁心；重症則會異常高燒、無汗或意識不清，需即時叫救護車。

專家推3大實用散熱法

除善用冷氣與水分補充，專家亦推介了3大實用散熱法，幫助大家全方位降溫。

1. 冰沙飲品：飲用冰沙狀飲料能直接降低體內深層的核心體溫。

飲用冰沙狀飲料能直接降低體內深層的核心體溫。（《過春天》劇照）

2. 手掌冰敷法：手掌血管豐富，直接手握冰涼的膠樽，能快速輔助血液循環散熱。

夏日冰敷手掌能幫助緊急降溫。（AI生成）

3. 涼感頸圈：配戴於頸部血管豐富處，亦是極佳的輔助散熱工具。

涼感頸圈是夏日降溫神物。（MUJI）

另外，荒木博士提醒若手持風扇曾受強烈撞擊或跌過，內建鋰電池可能已損壞，為避免起火事故，建議當作消耗品直接更換。