美國社區明星孔雀散步突遭郵差襲擊　居民憤怒報案　監控畫面曝光

美國近日發生一宗引發社區公憤的虐待動物事件，一名郵差在送郵件途中，竟無故對一隻在路上悠閒散步的社區明星孔雀大打出手，離譜過程全被附近住宅的監視器畫面錄下，引發社會高度關切。



監視器捕捉殘忍過程！

據《紐約郵報》報道稱，這一事件發生在美國加州帕薩迪納（Pasadena）一處以野生孔雀出名的住宅區。當時該名美國郵政（USPS）的郵差正沿街遞送信件，途中遇到一隻在路邊散步的孔雀。影片顯示，孔雀並未對郵差展現任何攻擊性，但該名郵差卻突然爆發，用力拿棍子揮打、拿石頭砸向孔雀，將孔雀弄得羽毛飛散、渾身是傷，癱倒在地。

美國一郵差在送郵件途中，對一隻社區明星孔雀大打出手。（翻攝自Facebook@Gina Espinoza Davis）

郵差用棍子揮打、拿石頭砸向孔雀 監控畫面曝光：

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居民心疼發聲！

這隻受害的白色孔雀是該社區的明星動物，平時經常在街道與居民院子裏活動，且從未對任何進入社區的人表示出攻擊行為。社區民眾表示：「我的孩子們都很愛這隻白色孔雀，常常和他近距離接觸，從未有一次被他攻擊過。影片裡很明顯是那個郵差先動手的！」

監視器畫面被曝光後，居民對於郵差極度暴力的行為感到無比震驚與憤怒，並迅速向警方及動物保護機構報案。

目前警方與美國郵政署（USPS）均已對此事件展開調查。郵政局發表聲明強調，絕不容許員工有任何虐待動物或不當行為，一經查證屬實將會進行嚴厲懲處；警方則表示將檢視完整監視器畫面，評估是否對該名郵差提起虐待動物等刑事指控。隨着美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在2019年底簽署了《防止虐待和酷刑法案》（Preventing Animal Cruelty and Torture Act），這些指控可能會從地方社區糾紛升級為聯邦罪行。

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百年歷史的社區傳奇

這次爭議發生在一個孔雀幾乎已成為日常生活景觀一部分的社區。在帕薩迪納及其周邊的阿爾塔迪納（Altadena）、阿卡迪亞（Arcadia）與聖馬力諾（San Marino），野生孔雀隨處可見，牠們自由自在地走過街頭、漫步進入居民院子，甚至在馬路上阻礙交通。這群孔雀在南加州的神奇歷史最早可追溯至1879年，當時富商埃利亞斯・鮑德溫（Elias J. "Lucky" Baldwin）引進了數對印度藍孔雀至其廣闊的蘭喬聖安妮塔（Rancho Santa Anita）莊園，隨着該莊園逐漸沒落，孔雀並未被帶走，自此在社區繁衍至今。

正因孔雀在當地地位特殊，地方相關法規也非常嚴格。在帕薩迪納與洛杉磯郡，法律嚴禁餵食、傷害或捕捉野生孔雀，違反者可能面臨高額罰款。這次郵差暴力攻擊事件，不僅踩到了地方動物保護的法律紅線，更深深傷害了這個歷史悠久孔雀社區的感情。

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