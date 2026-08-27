草間彌生離世｜6大波點南瓜朝聖地圖！松本/直島/東京預約攻略

草間彌生｜日本｜景點｜打卡｜著名日本藝術家草間彌生於8月14日離世，享年97歲，相信大家也對她的南瓜作品不陌生。而在日本，其實有不少美術館和景點也收藏了她的作品。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整理了6大欣賞到草間彌生作品的地方，當中包括她故鄉的松本市美術館、以及位於直島曾經被颱風吹走的南瓜等等，想知還有甚麼地方？即看下文！



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草間彌生作品景點｜1. 松本市美術館

草間彌生出生於日本長野縣松本市，在松本市美術館亦設有「草間彌生 靈魂之地」常設展。展覽展出了草間彌生的創作歷程和精神之旅，在室內共展示了15件作品、室外則有3件作品，包括她早期作品到最新的系列作品「我的永恆靈魂」、巨大的野外作品《幻之華》、以及非常著名的高大南瓜。而大家到達美術館時，就可以看到充滿草間彌生最出名的「波點」，在這裡隨手也可以拍出一些獨特風格的照片。

松本市美術館

營業時間：9：00～17：00（最後入場時間為 16:30）

閉館日：周一（若周一為假日則為下一個工作日）、12月22日、新年假期（12月28日至2027年1月4日）

門票：700日圓

交通方式：從JR松本站或松本巴士總站搭乘松本巴士橫田新大環狀線5分鐘，在松本市美術館站下車／從 JR松本站、松本巴士總站步行12分鐘。

地址：〒390-0811 長野県松本市中央４丁目２−２２



草間彌生作品景點｜2. 東京草間彌生美術館

在港人常去的東京，也有一座位於新宿附近的草間彌生美術館。館內展出的作品及主題會不定期更換，目前的展覽將於8月30日完結，之後會閉館更換新展。

而最新一場展覽則將於2026年10月8日至2027年1月31日舉行，主題為「パァーッと光が出て、キラキラッていろんなものが見えてくる。」，展出草間彌生從20世紀50年代的繪畫作品和返回日本後創作的拼貼畫。提提大家，這間美術館採取全預約制，想去參觀必須要預先在網站購票預約進場時間，現場不設售票。

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草間彌生美術館

營業時間：11:00 - 17:30（ 共6個入場時段，每節90分鐘參觀）

閉館日：周一至周三

門票：成人1,100日圓

交通方式：東京Metro東西線「早稲田駅」出口1再步行約7分鐘／都營地下鐵大江戶線「牛込柳町駅」東口再步行約6分鐘。

地址：〒162-0851 東京都新宿区弁天町107



草間彌生作品景點｜3. 直島黃南瓜+紅南瓜

就算不熟悉草間彌生的作品，相信大家也聽過她位於日本直島的南瓜作品曾於2021被颱風吹走的新聞。直島的南瓜一向是高松跳島遊的必到景點之一，除了有在海邊的黃色大南瓜外，另一件位於宮浦港的紅南瓜也是必拍作品之一！

直島黃南瓜+紅南瓜

費用：免費

交通方式：

紅南瓜：在高松港或宇野港乘搭渡輪前往宮浦港

黃南瓜：在宮浦港乘坐直島町營巴士（收費）或穿梭巴士於「つつじ莊」下車



草間彌生作品景點｜4. 福岡市美術館

如果想在市區近距離看到草間彌生的南瓜作品，大家可以選擇到福岡大濠公園旁的福岡市美術館。而南瓜作品就放在美術館的戶外展品中，大家到大濠公園的話，不妨也可以去美術館參觀一下。

福岡市美術館

營業時間：9：30分～17：30（7月～10月的周五及六開館至晚上8時）

閉館日：周一、12月28日至1月4日

費用：200日圓

交通方式：從福岡市地鐵機場線「大濠公園站」步行約10分鐘、從福岡市地鐵七隈線「六本松站」步行約10分鐘。

地址：福岡縣福岡市中央區大濠公園1-6



草間彌生作品景點｜5. 十和田市現代美術館

而在青森的十和田市現代美術館的戶外展區中，也展出了草間彌生的「Love Forever, Singing in Towada」作品，當中包括充滿波點的南瓜、少女、蘑菇、小狗們。而名為《Hanako-chan of Towada》的少女雕塑，則被小狗和蘑菇包圍。

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十和田市現代美術館

營業時間：9:00〜17:00

閉館日：周一

費用：1,800日圓

交通方式： 在「青森站」的10號巴士站乘坐開住十和田市的十和田觀光電鐵巴士。於「官廳街通站」下車，步行約五分鐘到達十和田市現代美術館。（約1小時30分鐘）

地址：〒034-0082 日本青森縣十和田市西二番町10-9



草間彌生作品景點｜6. 鹿兒島霧島藝術之森

草間彌生的藝術作品遍布日本多個地方，其中位於鹿兒島的霧島藝術之森的野外常設展中，也收藏了2件她的作品，包括《香格里拉之花》、以及《紅色高跟鞋》。

霧島藝術之森

營業時間：9：00～17：00

閉館日：周一

費用：400日圓（野外常設展）

交通方式： JR肥薩線栗野站乘搭湧水町営ふるさと巴士到「霧島アートの森」巴士站下車，車程大約20分鐘

地址：〒899-6201 鹿児島県姶良郡湧水町木場 6340 番地 220



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