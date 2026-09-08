BBC「新聞女王」莫西里患罕見血癌　曾用「放血療法」身體極疲憊

曾播報無數國際重大新聞的英國廣播公司（BBC）新聞主播莫西里（Maryam Moshiri）首度公開個人健康狀況。現年49歲的她透露，自己已與無法治癒的罕見血癌「真性紅血球增多症」（Polycythaemia vera，簡稱 PV）抗爭了近兩年，並坦言餘生都必須持續接受治療。



例行健檢驚罹罕見血癌 血管過稠恐致中風

莫西里透露，自己已與無法治癒的罕見血癌抗爭近兩年。（X@BBCMaryam）

莫西里於2024年11月在一次常規血液檢查中，被家庭醫師察覺異常並迅速轉診，最終確診罹患PV。PV是一種骨髓異常造血的罕見血液癌症，會導致體內產生過多紅血球，使血液變得異常濃稠。

BBC名主持Maryam Moshiri自曝罹患罕見血癌▼▼▼

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這種疾病雖無法根治，但能透過藥物與療程控制。若未妥善管理，患者發生血栓、中風、心臟病發作或深層靜脈血栓的風險將大幅增加。

經歷痛苦放血與掉髮 免疫療法讓病情穩定

回憶起治療初期，莫西里坦言過程艱辛。為了降低血液濃度，她在短短五個月內接受了七至八次長達一小時的靜脈切除（放血）手術。頻繁抽血導致她體內鐵質跌至谷底，隨之而來的是極度疲憊、脫髮與全身發癢。

幸運的是，在轉用干擾素免疫療法後，病情獲得顯著改善。

過去幾個月的狀態比前兩年好多了。

莫西里表示，她希望以自身經驗鼓勵大眾，只要找到適合的療程，即便是無法根治的血癌，依然能過上相對健康的生活。

「像被拔掉電池」 感謝家人與職場支持

談及抗癌最大挑戰，莫西里直言是那種「睡再多也無法緩解」的疲憊感，甚至常讓她無力陪孩子玩耍。身為三個孩子的母親，她坦言花了很長時間才敢向子女吐露病情。所幸，丈夫喬納森、三名懂事的子女（13歲的艾瑞斯、11歲的薇薇安與9歲的凱斯賓）以及BBC新聞團隊都給予她體諒與支持。

儘管病痛纏身，莫西里依然展現專業敬業精神。（X@BBCMaryam）

儘管病痛纏身，莫西里依然展現專業敬業精神，抗癌期間仍遠赴卡塔爾報道中東衝突、前往格陵蘭採訪，並參與教宗相關等全球焦點新聞的現場播報。英國血癌協會（Blood Cancer UK）也特別公開感謝莫西里勇敢發聲，認為公眾人物站出來分享經驗，能大大提升社會對血癌的關注，並盼能爭取更多資源投入新藥研發。

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