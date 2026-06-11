不煙不酒早睡早起兼做Gym生活極有規律　台30歲網紅確診乳癌大哭

YouTube擁有20萬訂閱的美妝女神「Cara」（Cara Wu），在台灣美妝圈擁有極高知名度。她早年以極具特色的「重口味歐美風妝容」、細膩的化妝教學為人熟知，更曾創立個人品牌「Cara Beauty」，加上自律生活與精緻品味，累積無數死忠粉絲。不過，向來給人自信、健康形象的她，日前卻拋出罹患乳癌的震撼彈，讓外界相當震驚與不捨。



Cara確診乳癌 長文吐「致病元凶」惹哭全網

Cara前天（9日）向粉絲坦承，今年5月確診乳腺癌。這段期間，為了等待各項精密檢查，並確認後續治療方向，她選擇先獨自承受壓力，直到一切較為明朗後，才向關心她的粉絲報平安。

YouTube擁有20萬訂閱的美妝女神「Cara」，於今年5月確診乳腺癌。（Instagram@ayumi6532）

「不要問為什麼這種事會發生在妳身上，因為得乳癌的機率太高了」，醫生對她說道。最讓人驚訝的是，今年才30歲的Cara，家族沒有癌症病史，她更自認是身邊朋友中「生活方式最健康」的人。她不煙不酒、早睡早起、規律重訓健身，且幾乎都吃健康的原型食物。她坦言，一開始難以接受，「但還是發生在我身上了！」

台灣美妝網紅驚爆患乳癌▼▼▼

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在絞盡腦汁回想後，Cara認為，唯一可能致病的原因，是長期以來的「情緒壓力」。因為自己謹慎、壓抑的性格，總習慣「報喜不報憂」，遇到委屈默默吞下，自己把自己哄好，甚至經常把他人的需求放在自己身上。

在她得知罹癌的當下，她第一個想到的不是自己的身體，而是覺得對不起好不容易退休的父母，捨不得他們還要辛苦陪伴照顧她，為此難過大哭。現在回頭看，她才頓悟，

這樣隱忍情緒的壓力身體是沒辦法消化掉的，長期下來的慢性發炎身體最終會受不了！

憂化療頭髮全掉 「髮量王者」Cara喊話：該發瘋就發瘋

面對化療可能帶來的副作用，從小就愛漂亮、自詡為「髮量王者」的Cara坦言，雖然知道副作用是暫時的，頭髮還會再長出來，但心裏還是會對外表的變化感到恐懼。

不過她也堅定表示，「我相信上天不會給我克服不了的苦難！我會加油。」同時，她也呼籲，遇到不合理的人事物，不要壓抑自己，「該發瘋的時候就發瘋！因為活最久的永遠是臉皮厚說話最大聲的那些人！」

有網民在評論區分享自己的經歷，為Cara加油打氣。（截取自Instagram@ayumi6532）

最後，Cara也提醒，洗澡時可以多摸摸胸部和腋下，注意有無不正常腫塊，尤其30歲以後也要定期做檢查，不要再繼續熬夜糟蹋身體。

貼文曝光後，湧入粉絲打氣，給予祝福：

「祝一切順利！早日康復」

「妳的漂亮不是因為頭髮，是整個人」

「過去健康的日子一定會像存款一樣陪伴你的，沒問題的」

「也許你的這一篇貼文也能夠拯救無數人」

「最美好的事依然在後頭等著妳」

「心裏一旦美麗，一切都會順利的」。



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