日的士巨頭老闆爆職場霸凌！因員工「英語不好」暴怒掟鐵櫈遭炎上

職場上的言語霸凌與暴力行為，往往是許多上班族揮之不去的噩夢。日本知名計程車巨頭「東京MK」近日爆出嚴重的職權霸凌醜聞，現年62歲的企業老闆青木政明，在公司會議上因不滿員工表現而當場發飆，不僅狠摔茶碗、砸桌上隔板，甚至當場抓起鐵折凳向員工暴扔，失控畫面全被錄下曝光，引發日本社會譁然。



據日媒報道，事件發生於8月13日清晨，影片中，青木政明怒瞪着一旁一字排開的幹部，隨後他突然伸手抓起桌上的茶碗重重砸向地面，大聲咆哮「現在是怎樣啊，喂！」

日本知名計程車巨頭「東京MK」現年62歲的企業老闆青木政明，在公司會議上因不滿員工表現而當場發飆。（YouTube@デイリー新潮）

青木政明不僅狠摔茶碗、砸桌上隔板，甚至當場抓起鐵折凳扔向員工：

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接着，青木政明怒氣未消地站起身，抓起桌上的防疫透明隔板猛力扔向員工，高喊「你腦子有問題嗎？」最後甚至直接搬起自己原本坐着的鐵折凳，力道極大地砸向員工。雖然折凳並未直接命中，但面前的幹部們嚇得連忙閃避，現場有人急忙高喊「請住手」，場面極度混亂且危險。

作為日本MK計程車集團創辦人青木定雄的次男，青木政明過去的紀錄早已臭名昭著。據公司內部人士透露，青木政明過去曾至少3度因涉嫌暴力事件遭警方逮捕或函送法辦。雖然他目前已卸下董事職務，但仍以老闆身份不時前往公司暴走，被員工私下稱為「颱風」。

在流出的影片中，青木還飆出英文髒話吼叫，

Get the f*** out！（給我滾出去！）滾回去，你那什麼狗屁想法

內部人士透露，當天青木政明之所以會大發雷霆，只是因為他認為公司推動的「提升司機英語能力」計畫進度不如預期。

報導指出，青木政明坦承影片中的人就是自己，並表示，「非常抱歉，那天我是真的氣炸了。但我已經連續7年跟他們講『要學會說英文』了啊」，他隨後補充道，「我知道這不可原諒，我也已經這樣做了，接下來就交給社會輿論去評判吧」。

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