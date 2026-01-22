蘇格蘭電鋸狂人追殺警員喊「把你剁成肉醬」　場面宛如恐怖片情節

蘇格蘭一名阿爾巴尼亞籍男子在2024年因手持電鋸追着當地警員跑，並威脅要將對方剁成肉醬而被逮捕，近日當地法院宣判該男子犯下謀殺未遂，被判處10年有期徒刑。兩人當年追逐的畫面被路邊監視器拍下，在網上引發討論，就連該案法官都表示，案發畫面「像是恐怖片裏的情節」。



阿爾巴尼亞籍男子高舉電鋸追警察畫面曝

事件發生在蘇格蘭格拉斯哥以西的佩斯利鎮，2024年5月6日，32歲的阿爾巴尼亞籍男子里頓．卡斯特拉蒂（Liridon Kastrati）開車撞上載有2名警員的警車，並在下車看了一眼警車後開始逃跑。

車上一名35歲警員在見到卡斯特拉蒂逃跑後，便趕緊下車對其進行追捕，沒想到在兩人僅距離約10公尺時，卡斯特拉蒂突然跑回車上拿出了電鋸，並反過來開始追着警員跑。

根據現場監視器畫面，卡斯特拉蒂舉着電鋸，一邊大步往警員的方向跑去，一邊威脅要將對方剁成肉醬。該警員則是在看到卡斯特拉蒂手中的電鋸後開始逃跑。據了解，該警員事後回憶表示：

他高舉着電鋸追着我跑，我當時想，如果我不拉開距離，他會殺了我。

警員承認，他當時感到非常害怕，因為他確信卡斯特拉蒂會「鋸掉他的胳膊，砍掉他的頭」。

卡斯特拉蒂後續在看到大量趕來支援的警員後，將手中的電鋸放在地上，並在被噴辣椒水後遭逮捕。該案件中，僅有一開始被追撞的2名警員在車禍中受傷。被追着跑的警員也在後續整理好狀態後重返崗位。

不滿遭判10年監禁 男子庭上大吼罵法官「恐怖分子」

卡斯特拉蒂在事件發生後，遭指控涉嫌謀殺未遂，並在20日遭判處10年有期徒刑。法官曾表示，卡斯特拉蒂在犯案當下很明顯只專注在用致命武器對警員進行追捕，並補充說自己多年來在蘇格蘭看過許多事件，從未看過人使用電鋸作為武器，形容這是「只在恐怖片裏才能看到的情節」。

法官表示，卡斯特拉蒂一直意圖造成「災難性」的傷害，強調：

如果警員跑得不夠快，或者他絆倒了，現場可能會變成一片狼藉。

在此之前，卡斯特拉蒂不斷否認自己謀殺警員的指控，並在聽到判決後，開始敲打被告席，用阿爾巴尼亞語對着法官大喊大叫，然後用英語狂罵髒話，稱法官跟蘇格蘭是「恐怖分子」，隨後才被現場警衛帶走。

