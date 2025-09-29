日本「巨胸女模特」揭成長血淚史　被欺凌到退學　出社會噩夢未完

在很多人眼裏，「大胸」好像就是女生的優勢，甚至是別人羨慕的對象。可你有沒有想過，當胸部大到 M罩杯、圍度130厘米的時候，它帶來的不是「性感」，而是「痛苦」？



最近，日本節目《無法保持沉默的女性們》邀請了一位化名「水澤未來」的女生，講述了她的真實經歷。她的故事聽起來不像「福利」，更像一部「長期的校園與職場噩夢」。

水澤未來（IG@negitoromaru_u）

小學五年級：從跑道上的風一樣的少女 到被迫放棄運動

水澤未來小學五年級時，胸部就已經長到D罩杯。要知道，這個階段的同齡女生，大部分還在穿背心式內衣。她卻已經遠遠超前。

原本，她是運動健將，跑得快，常被老師選進接力賽代表隊。可當胸部逐漸變大，她發現每次跑步都伴隨着不適，胸口劇烈晃動，帶來別樣的痛感。而更讓她難受的，是同學們異樣的眼光。她這樣回憶：

我本來跑得很快，可是胸部變大後，就不想再跑步了。

在本該是青春活力的年紀，她卻因為身體的「異樣」，被迫退出自己熱愛的運動場。

中學：欺凌、凝視，還有讓人窒息的膠帶

升上中學後，情況變得更糟。走在走廊上，總會有人故意盯着她的胸看，甚至是高年級的學長當面調侃：

哇，你的也太大了吧。

這對正在青春期、對自己外貌還很敏感的女孩來說，無異於二次傷害。為了遮掩，奶奶每天早上都會幫她把胸部用布條緊緊纏住，再在外面貼膠帶加固。想象一下，一個中學生，胸口被一圈圈布和膠帶勒住，不僅壓迫感強烈，還會影響呼吸。她說：

真的很痛，呼吸困難，有時候不舒服到必須早退。

同齡人穿着寬鬆校服自在活動，她卻每天像「上刑」一樣，被膠帶捆得喘不過氣。久而久之，她開始討厭上學，甚至把胸部視為「拖累自己人生的負擔」。最終，她在中二時選擇了輟學。

日本節目邀請了一位化名「水澤未來」的女生，講述了她的真實經歷。（《無法保持沉默的女性們》節目截圖）

長大後的困擾：連職場都不放過她

熬過了青春期的陰影，她努力考取了牙科口腔衛生師的資格證，想着能有一份安穩的工作。可現實再次給她沉重一擊。在診療椅邊為病人治療時，即使病人已經放平座椅，她的胸部還是容易碰到患者。為了避免尷尬，她只好故意把身體往後退，再整個前傾操作。長時間維持這種「奇怪的姿勢」，讓她腰痠背痛。不到多久，她實在撐不下去，只能辭職。她說：

我不想因為身體讓別人覺得不舒服，可是換來的卻是我自己越來越累。

如今，她選擇成為一名全職網絡模特，通過社群和拍攝維持生活。表面看起來光鮮亮麗，背後卻是無奈的轉身。

生活上的「小麻煩」：走路都不自由

很多人可能會問：不就是胸大嗎？怎麼會困擾到這種程度？可事實是，M罩杯意味着什麼？

低頭看不到腳，走樓梯時容易踩空。

拿東西、彎腰，都要小心避免「碰撞事故」。

衣服難買，內衣更是要定製。

別人眼裏的「性感標籤」，在她的生活裏，卻成了時時刻刻的障礙。



節目播出後，日本網友紛紛在評論區表達了不同的聲音：

「很多人羨慕大胸，可對當事人來說真的很辛苦啊。」

「因為胸部太大被迫放棄運動，真的太殘酷了。」

「連工作都受影響，這就根本不是所謂的「幸運」了。」



當然，也有網友帶點調侃：

M罩杯簡直就是「武器」，可偏偏當事人不想用它來戰鬥啊。

這件事最讓人無奈的是，社會對女性身體的評價常常有雙標。胸小？有人嘲笑。胸大？一樣被議論。女生的身體好像成了公共話題，永遠有人指指點點，卻很少有人關心當事人真正的感受。

水澤未來的故事就是一個典型案例：外界眼中她擁有別人羨慕的「資本」，可對她而言，卻是一種從小延續到大的負擔。運動、學業、工作，全被胸部影響。很多人說，大胸是「天生的優勢」。可水澤未來用親身經歷告訴我們：當胸大到失去平衡，帶來的就不是優勢，而是沉重的枷鎖。她從小學跑道上的風一樣的少女，到中學被迫輟學的自卑少女，再到職場因為身體限制辭職的職員，整個人生都繞不過一個字——「胸」。

所以，與其羨慕別人，不如學會尊重。因為你看見的「性感」，可能正是別人承受的「壓力」。

【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】