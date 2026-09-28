港16歲女生赴英留學不足一年輕生　報道揭英監護人制度致命漏洞

16歲香港女孩Luna Wong於2022年赴英留學，但不足一年在參加暑期寄宿課程期間輕生，失聯逾40小時才被發現。英國《衛報》9月26日發布調查報道，披露先後負責照顧她的教育監護人失職，以高價收取佣金推介課程，又未有向家長如實交代她的情況；雖然她曾被發現自殘及有輕生念頭，但在英期間從未獲轉介精神科，揭露英國私立寄宿學校、教育監護人制度存在嚴重監管漏洞。



Luna赴英求學盼新生活 父母花重金選學校

Luna自幼性格陽光熱愛生活，2019年後受香港反修例運動與新冠疫情影響，精神健康惡化，確診抑鬱、焦慮症。2022年，Luna希望重新開始，父親提取退休金支付學費，送Luna赴英修讀心理學A-level課程，就讀於環境較好的寄宿學校雷金學院（Wrekin College），並告知校方與監護機構女兒的精神病史。

入學後Luna適應困難、頻繁情緒崩潰，透露曾自殘及出現自殺念頭。按合約規定，她在英國的教育監護人有責任「妥善應對所有緊急情況」，並在她抵達英國後兩星期內探訪，惟首位監護人直到第三個星期仍未與她聯絡，校方後來更發現對方甚至不知道Luna的名字。

圖為英國寄宿學校Wrekin College校舍（Wiki Commons）

監護人失職 收輔導費賺差價

家長其後改聘一名懂廣東話的監護人，但該監護人不僅無心理干預資質，還在得知Luna曾自稱「精神崩潰」及在學校被打後，提醒她這類措辭可能讓她被迫回港或入院接受治療，又在她情緒不安時冷漠敷衍稱：「你需要去看醫生或心理諮詢師，我只是一名監護人」，其後更無視其訊息，令Luna情緒進一步惡化。

該監護人還以較高價錢向家長收取輔導費用，從中賺取差價。報道指，有關做法雖並不違法，但監護人未有告知輔導員或家長中任何一方。

為賺取佣金，監護人推介Luna參加所謂由「倫敦大學學院（UCL）舉辦」的暑期心理學課程，收費高達6740英鎊（約7萬港元），但實際上由名為InvestIN的私營機構租用大學宿舍運營。她亦從中收取佣金，未有如實披露。

據報道，該機構毫無精神科藥物管理機制，直接由Luna自行保管大量處方藥。

Luna無故缺席 40小時後被發現身亡

就讀課程期間，Luna曾於7月11日向輔導員表示想離開，儘管監護人得知後表示會立刻告知家長，但家長否認獲通知。

7月12日，Luna無故缺席課堂，有職員於當日中午到她房門前敲門，但沒有回應，便沒有再跟進；至翌日下午，另一位職員才用萬能匙開門，發現她已死亡。此時距離她最後一次現身已過去40小時。

裁判官裁定Luna服用處方藥過量自殺，並指出Luna在英從未獲心理健康團隊評估，而只是繼續服用香港醫生為她開出的處方藥。

「他們收了錢，卻沒有照顧我的孩子」

根據事後進行的監護檢討報告，校方曾為她轉介精神健康服務，因她不同意而告吹，但報告指出，考慮到Luna的精神健康風險，即便沒有她的同意仍應進行轉介。

父母數月後收到死因庭文件，得悉女兒整整兩日間無人察覺。母親Hilda Leong說：「他們收了錢，卻沒有照顧我的孩子。」

報道指，監護檢討報告建議立法規管教育監護人行業及暑期寄宿課程，但至今未有落實。英國法例目前不要求教育監護人接受兒童福利或精神健康培訓，亦毋須查核刑事紀錄。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

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