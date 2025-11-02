英雜誌「年度女性」跨性別入選　JK羅琳開戰諷：男人更擅長當女人

時尚雜誌《Glamour》英國版日前宣布一批跨性別女性入選其2025年「年度女性」名單，卻引發名作家J.K.羅琳（J.K. Rowling）的不滿，批雜誌向女孩傳遞錯誤訊息「這顯示男人更擅長當女人」。羅琳的言論在社群媒體迅速傳播，引發正反兩面意見。



綜合外媒報道，《Glamour》日前表示把年度獎項授予9位跨性別女性，包含模特兒兼作家伯格多夫（Munroe Bergdorf）、演員普里斯特利（Bel Priestley）和活動倡議者聖詹姆斯（Dani St James）等等，稱

這些開拓者孜孜不倦地工作，以增強、提升和頌揚跨性別者的聲音。（these trailblazers work tirelessly to empower, uplift and celebrate trans voices.）

時尚雜誌《Glamour》把年度獎項授予9位跨性別女性👇👇👇

+ 11

羅琳言論又爆爭議 社群媒體意見分裂

未料，這舉動卻讓《哈利波特》系列作家J.K.羅琳感到不悅。羅琳10月30日在社群平台分享該雜誌拍攝的9名跨性別女性照片，寫道：

我成長的年代，主流女性雜誌告訴女孩們，她們需要更瘦更漂亮。現在主流女性雜誌告訴女孩們：男人當女人，當得比她們還好。（I grew up in an era when mainstream women's magazines told girls they needed to be thinner and prettier. Now mainstream women's magazines tell girls that men are better women than they are.）

點圖看《哈利波特》系列作家J.K.羅琳的帖文👇👇👇

羅琳並不是唯一公開批評此事的人，饒舌歌手 Zuby 也同意羅琳的觀點，並留言批評那些慶祝的人，「跨性別運動無疑是現代史上最厭女的運動，尤其它的規模之大，並被主流社會接受。」

羅琳的言論引發網路論戰，部分網友支持羅琳的觀點，指責主流媒體抹殺生理女的存在：

「我們從告訴女孩她們不夠好，變成了告訴她們甚至不再是女孩了。」

「說得太對了。」



然而，也有網友指責羅琳煽動敵意：

「你對90年代標準的懷舊，忽視了如今對跨性別女性的認可是一種進步。」

「跨性別運動並不是厭女，它其實在拆解你一直捍衛的那種有毒的門檻。」



延伸閱讀：

日本房市熱度升溫 成台人海外置產首選

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】