羅浮宮爆門票詐騙案　金額近億元9人被捕　2中國導遊疑涉案

巴黎檢察官辦公室2月12日（周四）表示，9人因涉嫌參與羅浮宮（Louvre）門票詐騙案遭拘留。此案長達10年、涉案金額高達1000萬歐元（約9262萬港元），此前羅浮宮於2024年12月提起訴訟，隨後司法部門啟動調查。



美國廣播公司（ABC）報道，檢察官辦公室稱，被拘留者包括兩名羅浮宮員工、數名導遊，以及一名涉嫌主謀者。

2025年10月30日，法國巴黎羅浮宮（Louvre）附近，一名保安人員附近巡邏。法國警方日前已逮捕更多與羅浮宮珍寶失竊案有關的嫌疑犯。（Reuters）

涉重複使用門票帶領遊客入館

博物館向調查人員表示，發現有兩名中國導遊頻繁出現在館內，並涉嫌透過多次重複使用同一張門票，帶領不同的中國遊客團體以欺詐方式進入博物館。其後，其他導遊也被懷疑採取類似做法。

檢察官辦公室表示，監控畫面與監聽證實門票遭反覆重複使用的情況，以及將旅行團拆分以逃避向導遊收取「講解費」的策略。調查又指出，羅浮宮內部疑似存在共犯，導遊據稱向他們支付現金以換取免於查票。