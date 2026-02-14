羅浮宮又出事？　展廳漏水導致19世紀天花板壁畫受損

法國著名景點羅浮宮（Louvre Museum）近月可謂諸事不順，繼早前發生劫案和門票詐騙案，又發生漏水事故，導致一幅19世紀的天花板壁畫受損。



《英國廣播公司》（BBC）引述羅浮宮報道，2月12日深夜，707號展廳（又稱「杜沙泰爾廳，Duchâtel Room」）內發現漏水。該展廳收藏多件15至16世紀的藝術珍品。

博物館稱，漏水點位於暖氣管道，午夜過後不久便被止住，唯一受損的畫作是梅尼埃（Charles Meynier）的《普桑、勒蘇爾和勒布倫的神化》（The Apotheosis of Poussin, Le Sueur and Le Brun）。

羅浮宮漏水導致天花板壁畫受損：

就在一天前，據報道，法國警方逮捕了九人，其中包括兩名博物館工作人員，他們涉嫌參與一宗門票詐騙案。

近月來，羅浮宮的管理層面對外界大量的壓力。此前，竊匪光天化日之下從羅浮宮盜走了價值連城的法國王室珠寶，數百本書也因漏水而受損。

羅浮宮方面表示，12日晚間的漏水事件發生在德農館（Denon wing）繪畫部入口處。

2026年1月14日，法國巴黎，遊客排隊參觀羅浮宮博物館（Louvre Museum）。（Getty）

盧浮宮稱，消防員「隨即」趕赴現場，並在漏水發生40分鐘後將其止住。