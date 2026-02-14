羅浮宮又出事？ 展廳漏水導致19世紀天花板壁畫受損
撰文：王海
出版：更新：
法國著名景點羅浮宮（Louvre Museum）近月可謂諸事不順，繼早前發生劫案和門票詐騙案，又發生漏水事故，導致一幅19世紀的天花板壁畫受損。
《英國廣播公司》（BBC）引述羅浮宮報道，2月12日深夜，707號展廳（又稱「杜沙泰爾廳，Duchâtel Room」）內發現漏水。該展廳收藏多件15至16世紀的藝術珍品。
博物館稱，漏水點位於暖氣管道，午夜過後不久便被止住，唯一受損的畫作是梅尼埃（Charles Meynier）的《普桑、勒蘇爾和勒布倫的神化》（The Apotheosis of Poussin, Le Sueur and Le Brun）。
羅浮宮漏水導致天花板壁畫受損：
就在一天前，據報道，法國警方逮捕了九人，其中包括兩名博物館工作人員，他們涉嫌參與一宗門票詐騙案。
近月來，羅浮宮的管理層面對外界大量的壓力。此前，竊匪光天化日之下從羅浮宮盜走了價值連城的法國王室珠寶，數百本書也因漏水而受損。
羅浮宮方面表示，12日晚間的漏水事件發生在德農館（Denon wing）繪畫部入口處。
盧浮宮稱，消防員「隨即」趕赴現場，並在漏水發生40分鐘後將其止住。
羅浮宮爆門票詐騙案 金額近億元9人被捕 2中國導遊疑涉案巴黎羅浮宮公開歐仁妮后冠損毀照 館方料可完全修復羅浮宮竊案｜犯案畫面首曝光 歐仁妮皇后皇冠受損壓扁照片公開羅浮宮1.14起非歐盟遊客票價升45% 法國學者：赤裸民族主義復興