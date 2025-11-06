羅浮宮劫案｜外媒爆疑犯為電單車手網紅　愛玩特技曾任博物館保安

法國羅浮宮10月19日遭賊人在短短7分鐘內偷走總值價值8,800萬歐羅（約7.9億港元）珠寶後，《每日郵報》等外媒報道，其中一名疑犯為曾以越野電單車特技影片走紅的網紅Abdoulaye N，他曾任巴黎龐比度藝術中心（Centre Pompidou）保安人員。



羅浮宮世紀竊案發生後，阿波羅畫廊保持關閉。（Getty Images）

Abdoulaye N現年39歲，在10月19日搶劫案發生的六天後於巴黎北部郊區家中被捕。他面臨的罪名包括有組織盜竊和共謀罪。

他在網絡上獲稱為「越野電單車傳奇」，憑藉一系列在巴黎地標表演的特技駕駛影片累積眾多粉絲，但其社交帳號自9月下旬起停止更新。

報道指，在盤問過程中，Abdoulaye N承認參與犯案，聲稱受「不明身份者」指使，其供詞與同謀如出一轍，均指向某個外國主謀。報道談到其中一名嫌犯的供詞令調查人員驚訝，竟聲稱不知目標是羅浮宮。

根據警方判斷，現場遺留的DNA痕跡表明這兩人並非經驗豐富的犯罪分子，而是某個大型犯罪網路的底層執行者。目前共有4名疑犯遭拘留調查。

以越野電單車特技影片走紅的網紅Abdoulaye N（社交網站）

Abdoulaye N生於1986年，此前有15次犯罪記錄，包括毒品犯罪及武裝搶劫。

這宗精心策劃的盜竊案發生於10月19日夜間，疑犯使用高空作業車潛入羅浮宮阿波羅畫廊，盜走多件極具歷史價值的王室珠寶。