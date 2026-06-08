大馬父出發前見「護照變頑童塗鴉本」崩潰　貼錢改期轉念高EQ獲讚

出國的前一刻看到這幕真的會讓人瞬間崩潰！馬來西亞一名男網友原本規劃在週六（6月6日）晚間搭機出國，不料就在出發前的最後一刻整理行李時，發現護照竟然被家中的年幼孩子當成了免費的「個人塗鴉本」。整本護照幾乎每一頁都留下了筆跡。雖然他隨後抱着一絲希望緊急趕往移民局求救，但最終仍被官方認定護照已「嚴重損壞」而當場蓋上無法使用的烙印，整趟期待已久的國外行程直接泡湯。



慘況曝光網同情！每頁都畫滿「不知道孩子何時拿到的」

根據《星洲網》報導，這名悲慘的當事人以帳號「@Empatdua.ebonylane」在社交平台Threads上發文分享了這段令人啼笑皆非的經歷。原PO無奈地表示，事發當天晚上他就要準備搭乘航班飛往國外，沒想到就在做最後行李總檢查時，一翻開護照直接倒吸一口氣。他甚至完全想不起來孩子究竟是在什麼時候、從哪裹翻出這本護照的，只能看着被畫得面目全非的內頁欲哭無淚。他在貼文中寫下：「真的很想哭，今晚就要搭飛機了，結果在收拾行李時，才看到這幅慘況。」

面對這場突如其來的「悲劇」，原PO決定與時間賽跑，抱着最後的希望狂奔前往當地的移民局總部尋求協助。然而現場的工作人員在詳細檢查了這本宛如繪本的護照後，明確地告訴他，由於內頁防偽與個資區塊已遭嚴重被塗鴉，正式被判定為損壞護照，絕對無法作為有效的出入境證件使用。更雪上加霜的是，由於負責處理非緊急相關事務的移民局高階官員在週六（6月6日）並未安排值班，這意味着他必須被迫在原地「乾等」，一路等到星期一（6月8日）重新開門才能辦理後續的護照補發手續。

機票泡湯再貼錢！爸爸轉念「高EQ」獲網友狂讚

這場「意外事故」，不僅讓原PO期待已久的跨國旅行計畫瞬間灰飛煙滅，更讓他必須立刻自掏腰包，額外承擔高達620令吉（約1,200港元）的機票改期手續費，可謂是傷財又傷神。原PO坦言，自己的心情在一開始確實受到了巨大的衝擊，看着護照上的筆跡不知該哭還是該笑，但他隨後展現了高EQ。他隨後自我安慰地表示，最後得出的結論就是要學會接受命運，因為一旦選擇接受現實之後，心情反而會平靜許多，現在總算還能笑得出來了。

這篇極具畫面感的貼文曝光後，隨即引發大量「苦主父母」與熱心網友的關注與留言。不少同樣遭遇過孩子拆家慘劇的家長紛紛留言給予安慰，同時也對原PO面對突發災難時所展現的冷靜態度表示高度讚許。許多善心的網友紛紛湧入回覆表示，如果原定的計畫無法順利如願，也許代表冥冥之中前方還有更好的安排在等著你，更有人誇讚他處理這件突發狀況時真的非常理智且溫柔，直言「凡事發生都一定有它的原因」。

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