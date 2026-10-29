英火車持刀襲擊案｜CCTV曝乘客逃命瞬間　職員拿平底鍋擋刀仍遭刺

英國一列開往倫敦的火車去年發生恐怖持刀攻擊事件造成10人受傷，如今驚悚監視器畫面首度在法庭上曝光！畫面顯示一名男子持刀在車廂內移動，乘客嚇得四處逃竄，有人躲進廁所、鑽到座位下方，甚至有列車工作人員拿起平底鍋奮力抵抗，男子攻擊期間還曾質問試圖奪刀的乘客：「你想死嗎？」目前安東尼・威廉斯（Anthony Williams）已承認持刀傷人，但否認14項謀殺未遂罪，案件仍在審理中。



列車持刀攻擊畫面曝光 列車員拿平底鍋擋刀仍遭連刺

英國《每日郵報》（Daily Mail）報道，2025年11月1日一列由唐卡士打（Doncaster）開往倫敦英皇十字車站（King’s Cross）的倫敦東北鐵路公司（LNER）列車，行經劍橋郡亨廷登（Huntingdon）附近時突然發生持刀攻擊事件，案件於當地時間10月28日在劍橋刑事法院（Cambridge Crown Court）審理，檢方當庭播放列車監視器畫面，還原當時的混亂情況。

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畫面顯示，33歲男子威廉斯手持刀械穿越車廂，周圍乘客驚慌逃命。檢察官派克斯頓（Christopher Paxton KC）指出，部分乘客躲進上鎖的廁所、儲物櫃，甚至鑽到座位下方，但由於列車仍在行駛，有人一路逃到車廂盡頭，才發現已無路可退。檢方指出，威廉斯在短短約5分鐘內刺傷10人，造成車內乘客極度恐慌。

監視器畫面也拍下乘客克里恩（Stephen Crean）試圖制伏威廉斯的過程，克里恩眼見威廉斯持續攻擊其他乘客，決定挺身而出，衝向對方試圖奪下刀械，沒想到威廉斯竟質問他：「你想死嗎？」（Do you want to die?），隨後持刀攻擊，造成克里恩手部、頭部及下背部受傷。

另一名乘客格林（Scott Green）當時帶着愛犬搭車，也試圖抓住威廉斯手中的刀，卻在座位上遭到持續攻擊，乘客迪利（Kevin Deely）頭皮及腹部遭刺傷，其中腹部傷口深達9厘米以上；除了乘客試圖反抗，列車工作人員齊圖尼（Samir Zitouni）也展現出勇氣，他當時拿起平底鍋，試圖阻止威廉斯繼續攻擊，另一名乘客則拿著烤麵包機協助抵抗，然而仍遭威廉斯連刺數刀，身受重傷。

派克斯頓表示，面對持刀男子的攻擊，部分乘客及工作人員不顧自身安危，試圖保護其他人，展現非凡勇氣，也所幸列車駕駛及時採取行動，將列車緊急停靠亨廷登車站，讓警方得以登車逮捕嫌犯。

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前一天已連續攻擊多人 14項謀殺未遂罪不認罪

檢方指出，2025年10月31日晚間，威廉斯曾在英國彼德堡（Peterborough）攻擊3人，其中包括一名14歲少年；隔天凌晨，他又在倫敦碼頭區輕便鐵路（Docklands Light Railway，DLR）的Pontoon Dock站，持刀攻擊一名17歲少年，造成對方臉部及手部受傷，到了11月1日晚間，威廉斯再次登上開往倫敦的列車，發動造成10人受傷的攻擊。

根據英國交通警察10月19日公布的資料，威廉斯已承認列車上的10項意圖造成嚴重身體傷害罪，以及其他持刀傷人、企圖傷人等罪名，但否認涉及14名被害人的謀殺未遂指控。檢方主張，威廉斯攻擊時具有殺人意圖，而辯方則否認這項指控，目前案件仍在審理，陪審團將判斷威廉斯是否具有殺人意圖。

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