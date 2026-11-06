名古屋小學家長闖教室帶走2男童　扯髮掌摑嚇壞全班　校方急報警

日本愛知縣名古屋市一所市立小學驚傳家長闖入校園施暴事件！一名40多歲父親疑似因孩子與同學發生糾紛，竟在未經校方允許的情況下，擅自闖入五年級教室，將2名男童帶到走廊，涉嫌拉扯頭髮、掌摑臉頰，校長得知後立即報警，目前警方已對該名父親進行調查。



父親闖教室帶走2男童 拉頭髮、賞巴掌

根據日本名古屋電視台報道，事件發生於10月30日當地時間上午8時30分左右，當時名古屋市一所市立小學的五年級班級正在進行晨間班會，教室內約有30名學生及1名教師。

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沒想到，一名40多歲男子突然在未經許可的情況下進入教室將2名男童帶到教室外的走廊，涉嫌拉扯兩人的頭髮，並以手掌毆打臉頰，後續調查發現男子是班上一名學生的父親；校長接獲教師通報後，立即撥打110報警，警方目前已向涉事父親了解事發經過，遭毆打的2名男童則沒有明顯外傷。

根據名古屋市教育委員會說法，涉事父親的孩子與遭毆打的2名男童之間，先前疑似發生某種糾紛，但詳細原因及事發經過仍待釐清。校方指出，該名父親可能趁學生上學、校門開放期間進入校園，並一路走進五年級教室，對於家長未經許可闖入教室並涉嫌毆打學生，市教育委員會表示，將重新檢討校園安全管理措施，避免類似事件再次發生，校方也計畫在上學期間校門開放時安排教職員駐守，加強出入管制，確保學生在校園內的安全。

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