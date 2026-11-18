亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議11月18日至19日在中國廣東省深圳市舉行，主題為「構建亞太共同體，促進共同繁榮」。中國國家主席習近平19日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行三方會晤。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄中美三國領導人會晤的形式前所未有。《香港01》即時緊貼峰會現場，持續為讀者追蹤最新動態。



【1:58】俄羅斯總統普京抵達深圳，中央書記處書記蔡奇前往機場迎接。

2026年11月16日在克里米亞半島的雅爾塔（Yalta），有藝術家擺放中美俄領袖的畫像，民眾經過時拍照（Reuters）

根據美國白宮16日公布特朗普訪華參與亞太經合組織（APEC）峰會的行程，特朗普19日將先與習近平舉行雙邊會晤，之後習近平、俄羅斯總統普京與特朗普舉行中美俄三方會議。

俄衛網報道，在美俄兩國元首將抵達前的11月16日，俄羅斯與美國軍用運輸機已出現在深圳寶安國際機場，停機坪上出現一架帶有美方標識的C-17環球霸王III運輸機，以及一架塗有俄羅斯國旗的伊爾-76運輸機。

2026年11月16日，美國總統特朗普在華盛頓白宮啟程前往菲律賓和中國時，向傳媒發表演說。（Reuters）

白宮公布的日程顯示，特朗普18日抵達深圳後，19日上午先前往位於福田香蜜湖的深圳國際交流中心，參加亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議（APEC Economic Leaders' Meeting）。

特朗普之後在中午時分將轉往深圳麒麟山莊，與習近平進行雙邊會晤。來到下午，普京將加入兩人，舉行中美俄三方會議。

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特朗普在三方會議結束後會隨即離開深圳並啟程返回白宮，結束本次訪華行程。

特朗普在華盛頓白宮啟程前往菲律賓和中國時，向傳媒發表演說。他談會晤習近平與普京時稱，朝鮮領導人金正恩可能會來。他也表示，與金正恩的任何會面都將在中國舉行。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）11月16日晚乘機抵達深圳。央視指，中國和加拿大同為亞太重要經濟體。雙方資源稟賦和經濟結構高度互補，在區域合作和應對全球性挑戰等方面擁有廣泛共同利益，都重視維護多邊主義。

美國俄羅斯代表團各有什麼人？

陪同特朗普出訪亞洲的美國代表團成員包括美國國務卿魯比奧、美國財政部長貝森特、美國商務部長盧特尼克等官員，富豪馬斯克（Elon Musk）也會隨行。

俄方今次派出包括三位副總理、七位部長、總統辦公廳官員，以及俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sber）、Yandex、Wildberries和主要油氣巨頭等逾30家企業代表。