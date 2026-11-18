華盛頓郵報報導，英偉達（Nvidia，又稱輝達）創辦人黃仁勳爆出婚外情及共諜疑雲後，成為全球媒體爭相報導的焦點，不過，紐約郵報、經濟學人等媒體更拿他的姓氏大玩諧音梗，引發亞裔新聞工作者不滿。美國亞裔記者協會（AAJA）公開批評，這類文字遊戲恐加深外界對亞洲人的種族刻板印象。黃仁勳醜聞爆發後，台灣網友也拿黃仁勳名字大玩諧音梗，如「仁勳黃黃」、「保密防諜，黃仁之勳不可無」、「知仁知面不知勳」等引發討論。



黃仁勳11月8日承認婚外情，其中一名緋聞對象、新加坡數據中心Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang）涉嫌替中國從事間諜活動，引發美國國安疑慮。消息一出，黃仁勳成為媒體追逐焦點。

黃仁勳認出軌後 姓氏與名字被外媒、台灣社媒拿來大玩諧音梗：

紐約郵報11月8日以「HUANG HUANG BANG BANG」為標題，用雙黃姓氏搭配帶有性暗示的「Bang Bang」，調侃兩人的關係。報道還寫道：「目前不清楚這場Huang-Huang bang bang持續了多久。」甚至將英文慣用語「hung out to dry」（遭人棄之不顧）改成「Huang out to dry」。11月9日，紐約郵報以「HUANG HUANG BANG BANG」做報紙封面。

紐約郵報11月10日再以「HUANG FOR HER BUCK」做封面標題，改寫英文慣用語「bang for her buck」（物有所值）做雙關語，將「bang」換成「Huang」，影射兩人的婚外情及利益關係。

不只紐約郵報，英國經濟學人11月9日也以「Two Huangs don’t make a right」作為文章副標題，改寫英文諺語「Two wrongs don’t make a right」（不能以錯誤彌補錯誤），把「wrongs」換成「Huangs」諷刺這宗醜聞。

美國亞裔記者協會11月11日聲明指出，報道間諜指控是正當且重要的新聞工作，但部分媒體將亞洲姓氏當成笑點，令人擔憂。聲明強調：

新聞標題不應以犧牲早已受到有害刻板印象影響的族群為代價。

AAJA指，文字遊戲乍看無傷大雅，但在涉及間諜活動與國家安全的新聞中，把常見的亞洲姓氏當成笑柄，恐加深外界對亞裔身份與犯罪嫌疑、不法行為或雙重忠誠之間的負面聯想。

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然而，AAJA發聲後，媒體仍繼續使用類似標題。

政治新聞網站Politico11月16日電子報也出現「Huang out to dry」；華盛頓太陽報同日則以「Out with a Huang」為標題，將英文片語「Out with a bang」（轟轟烈烈結束）引發批評。

路透媒體編輯李艾德蒙（Edmund Lee）批評，這似乎已成為媒體偏愛的種族歧視形式。自由記者張艾倫（Ellen Chang）痛批華盛頓太陽報的標題「極度種族歧視且排外」，與新聞事件無關。該報隨後修改網路版標題，11月17日表示無意冒犯讀者，未來將更留意措辭。

其實，黃仁勳捲入共諜疑雲後，台灣社群上也出現許多拿他名字玩諧音梗的貼文，甚至有Threads網友一口氣整理出30種說法，包括「仁勳險惡，殺人誅勳」、「保密黃諜，仁仁有責」、「世風日下，仁勳不古」，引發討論。

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